AQUAPARK VYŠKOV

Venkovní část Aquaparku Vyškov. | Video: Deník/Jakub Dostál

V provozu je přes léto venkovní areál Aquaparku Vyškov. V případě příznivého počasí otevírá denně od osmi ráno do dvaceti hodin. Dospělí zaplatí za celodenní vstupné sto padesát korun, mládež do osmnácti a penzisté sto třicet, ZTP devadesát, zatímco děti do šesti let mají přístup za padesát korun. Levnější vstupenky pak mají například zájemci, kterým stačí třeba jen dopoledne. Podrobnosti jsou ZDE.

Letní část aquaparku je už tři roky po nákladné rekonstrukci. Velkou atrakcí je tady mimo jiné i žlutá skluzavka složená ze tří drah, která je přes šestnáct metrů dlouhá. Samotný bazén nabízí kromě plaveckých drah také rekreační část s masážními trysky, vodní stěnou, houpacím zálivem či vodními chrliči.

PODZEMÍ ZÁMKU SLAVKOV

close info Zdroj: Zámek Slavkov zoom_in Expozice Právo útrpné na Slavkovsku.

Mezi mnohými expozicemi a prohlídkovými trasami mohou návštěvníci slavkovského zámku zamířit také do chladného podzemí. Právě tam totiž najdou výstavu Právo útrpné na Slavkovsku. Prohlídky jsou možné od pondělí do neděle s plným a sníženým vstupným za sto osmdesát a sto padesát korun. Délka prohlídky je padesát minut. Více ZDE.

LETNÍ KOUPALIŠTĚ BUČOVICE

close info Zdroj: Město Bučovice zoom_in Letní koupaliště Bučovice.

Relaxační areál Letního koupaliště Bučovice se nachází v prostředí s výhledem na pískovcové skalky. Po celé prázdniny tady platí otevírací doba od devíti do devatenácti hodin, koupaliště je přístupné denně. K dispozici jsou plavecký bazén, dětský bazén, tobogán, skluzavky, masážní lehátka, masážní lavice, beachvolejbal, petanque, tenis, občerstvení a volné wifi připojení k internetu. Bližší informace TADY.

PROCHÁZKA ŽDÁNICKÝM LESEM

close info Zdroj: DENÍK/Archiv zoom_in Žďánický les. Ilustrační foto.

Ždánický les je plochá vrchovina na rozhraní okresů Hodonín, Břeclav, Brno-venkov a Vyškov. Nabízí četné příležitosti pro procházky či výlety do přírody. Děti se proběhnou a dospělí v klidu pohovoří, utřídí myšlenky a protáhnou nohy od sezení u počítačů nebo televize.

KOUPALIŠTĚ SLAVKOV U BRNA

close info Zdroj: se souhlasem Města Slavkov u Brna zoom_in Koupaliště ve Slavkově u Brna.

Slavkovské koupaliště dává návštěvníkům k dispozici padesátimetrový bazén pro plavce, poté bazén pro neplavce a dětský bazén. Kromě vodních radovánek mohou zájemci využít čtyři kurty pro beach volejbal, plážovou házenou, plážový fotbal, plážový tenis, anebo si mohou zahrát plážový tenis.

K dispozici je též půjčovna lehátek, slunečníků a občerstvení. Podrobnosti ZDE.

SKLEPENÍ ZÁMKU RAČICE

close info Zdroj: Deník/Jakub Dostál zoom_in Zámek v Račicích nabízí po rekonstrukcích několik prohlídkových okruhů.

Jedním z prohlídkových okruhů, které nabízí zámek v Račicích, je okruh „Zámecká sklepení a hospodářské zázemí zámku“. Zájemci se seznámí se sklepními prostory vytesanými do skály, s technologií historického vytápění obytných místností a s dalšími zajímavostmi. Délka jedné prohlídky je pětatřicet minut, termíny jsou od úterý do neděle 10:55 až 11:30, 12:35 až 13:10, 14:35 až 15:10 a 16:15 až 16:50. Více ZDE.

KOUPALIŠTĚ U LIBUŠE V LULČI

close info Zdroj: OBEC LULEČ zoom_in Koupaliště u Libuše v Lulči.

Jedná se o prvorepublikové koupaliště založené ve třicátých letech minulého století ze zatopeného lomu. Do dnešní doby se zachovala funkční žulová skluzavka i skokanské můstky. Vodu tady v uplynulých dnech kontrolovali krajští hygienici. Shledali ji jako vhodnou ke koupání bez zdravotních rizik. Podrobnosti ZDE.