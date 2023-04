Podobně je na tom rovněž valtický zámek, hrad Bítov nebo vyhledávaný zámek ve Vranově nad Dyjí. Důvodem je, že všechny spadají pod Národní památkový ústav, který o změnách cen rozhoduje. „Vstupné zůstává pro letošek stejné, levnější bude pro mládež od šesti do osmnácti let, a to o dvacet korun,“ nechala se slyšet vranovská kastelánka Kateřina Doležalová.

Od příští soboty se zájemci podívají rovněž na hrad Veveří v bezprostřední blízkosti Brněnské přehrady. Prohlídková trasa tam letos zůstala beze změn, návštěvníci se však musí připravit na mírné navýšení vstupného. Nejedná se však o skokové zdražení, za základní vstupné na nejnavštěvovanější okruh zaplatí lidé jen o desetikorunu navíc.

O jednotky korun si lidé připlatí také při návštěvě zámku v Moravském Krumlově na Znojemsku, kde se můžou podívat na světoznámou Slovanskou epopej. „Vstupné se sice zvýšilo o několik korun, ale rozhodně se nejedná o nic razantního. Touto cestou jít ani nechceme, naopak bychom k tomuto skvostu přilákali co nejvíce lidí,“ sdělila mluvčí krumlovské radnice Eva Fruhwirtová.

