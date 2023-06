Turistická stezka provede nově zájemce po bývalých lomech na Vyškovsku, o vyznačené trase informoval Český rozhlas. Spolupracují na ní nadšenci, obce i Klub českých turistů.

Zatopený lome na Vyškovsku. Ilustrační foto. | Foto: Jiří Pernice

„Stezka se skládá ze dvou úseků, každý má čtyři kilometry, ale pokud bychom to chtěli projít celé z Pístovic až do Habrovan přes Olšany, tak to dá dohromady dvanáct kilometrů,“ popisoval Českému rozhlasu Vít Urban jako jeden z iniciátorů.

Lomy sloužily k získávání kamene či jiných nerostných surovin. Po ukončení těžby je obvykle čekala rekultivace či zaplavení.