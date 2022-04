Zvláštní sbírka cílila na ukrajinské vojáky, ke kterým putoval materiál v hodně tři čtvrtě milionu korun. Zahrnoval mimo jiné termoprádlo nebo zdravotnické potřeby. Aktuální sbírka určená pro místa bojů pak obsahuje hlavně masové konzervy, letní ponožky a powerbanky. Na Ukrajinu zamíří již brzy.

Ve spolupráci s Charitou pořádaly sbírku Brankovice a jejich obyvatelé. Dali dohromady dvě auta potravin a oblečení, které jí předali k další distribuci potřebným. „I přes veliký objem pomoci Ukrajině děláme naši základní činnost v plném rozsahu, jako před válkou. Naplno pomáháme potřebným z našeho regionu, všude tam, kde je potřeba. Humanitární a krizová pomoc je také součástí našeho poslání a proto pomáháme,“ vysvětlila PR organizace Barbora Němčáková.

Sbírka školních potřeb čítala na osmačtyřicet aktovek a školních batohů, veliké množství sešitů, pastelek, gum, kružítek a pravítek pro minimálně sedmdesát dětí. Průběžné sbírky pak pokrývají aktuální potřeby jednotlivých rodin. „Ubytovali jsme jich pět do okolních obcí, jsme s nimi stále v kontaktu a nadále jim pomáháme se začleněním do společnosti. Potravinovou a materiální pomocí jsme pomohli celkem 123 osobám a to sbírka v úterý skončila, takže to není definitivní číslo,“ uvedla koordinátorka humanitární činnosti Jitka Švejnohová.

Vyzdvihla spolupráci s několika ukrajinskými ženami, které v Česku žily před válkou. Zajišťují tlumočení a usnadňují komunikaci. „Spolupracujeme například se sociálním či školním odborem Městského úřadu ve Vyškově, se starosty a kněžími některých farností nebo řediteli škol, kde jsou ukrajinské děti, ale pomáhají i dobrovolníci. Takový rozsah humanitární a krizové pomoci je možný jen díky velikému nasazení a úsilí lidí, kteří tuto pomoc zajišťují – nad rámec jejich běžných činností mnohdy i za cenu velkých přesčasů,“ dodala Švejnohová s poděkováním všem, kteří se zapojují.