Od minulého čtvrtka ale bylo už všechno jinak. Zahájení ruské invaze mu změnilo životní plány podobně jako řadě dalších ukrajinských mužů. „Z toho všeho tedy bohužel sešlo, protože musí narukovat. Tak jsem mu nabídl, ať k nám pošle alespoň svoji ženu a děti, že se tu o ně postaráme tak dlouho, jak bude potřeba,“ vysvětlil jednatel vyškovské firmy.

Nemyslí si, že budou ve městě nějaké problémy s komunikační bariérou. „Rodina pochází z Volyňské oblasti, takže umí komunikovat celkem dobře i česky,“ tvrdil Novák s ohledem na to, že zmíněný region je známý také svým tradičním českým osídlením.

Lidem v nouzi se má pomáhat

Podobný přístup přitom lidé v regionu vítají. „Jsem zastánkyní toho, že se lidem v nouzi má pomáhat. Oni nemůžou za to, co se děje v jejich zemi. Chtějí žít normálním životem. Pro děti to bude krásný start, jsou malé a rychle se adaptují. Obdivuji, že se taková firma našla. Více takových. I my chceme pomoci, a i když nemáme takové možnosti, podporujeme materiálně jinde,“ komentovala na dotaz Vyškovského deníku třeba Aneta Šmídová z Topolan na Vyškovsku.

Skupinka Ukrajinců zatím výraznějším překážkám k dosažení cíle nečelí. „Legalizaci jejich pobytu jsme skutečně nijak hluboce neřešili. První tři měsíce by to mělo být v zásadě bez problémů, když ani vízum nepotřebují, pokud vím. Dopravu jsme nabídli naším dodávkovým vozem, třeba bychom nabrali na hranicích ještě někoho dalšího,“ přiblížil Novák plány.

Nově příchozí jsou ale navzdory nebezpečné situaci vstřícní. „Prostě bychom pro ně přijeli na hranice, ale rozhodli se, že nás nebudou zatěžovat a přijedou k nám snad po vlastní ose,“ zdůraznil jednatel firmy.

Složitější bude otázka ubytování. V tomto případě je ale dokonce hned několik možností, jak situaci ukrajinské rodiny řešit. „Ubytovat jsem je měl nejprve v úmyslu v našem rodinném domě. V pátek se mi ale ještě nabídl pan Michal Dědek s tím, že plánuje ve svých hotelech ve Vyškově ubytování ukrajinských uprchlíků zdarma,“ dodal Novák s vírou, že vše dopadne bez potíží.

Právě Michal Dědek nabídl pomoc už v době koronavirové krize, kdy ve svém hotelu vyráběl s pomocí zaměstnanců i dobrovolníků ve velkém roušky. Nezůstane tak stranou ani v tváří tvář nové výzvě. Válka na Ukrajině vyvolává různé formy solidarity v celém regionu.