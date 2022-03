Ukrajinští žáci ve vyškovských školách: výzvou je stravování i jazyková bariéra

Na přijetí prvních ukrajinských žáků se připravují základní školy ve Vyškově. „Určitě se budeme snažit pomoci, a to buď přijetím jednotlivců do stávajících tříd, případně vytvořením třídy s ukrajinskými dětmi. Dle metodiky ministerstva školství ale není potřeba řešit jejich nástup do školy ihned. Prioritou je zajištění zázemí rodin, umožnění odpočinku, aklimatizace, řešení otázky trvalejšího místa pobytu a materiálního zabezpečení,“ vyjmenoval ředitel Základní školy a Mateřské školy Letní pole Jiří Sochor.

Na Vyškovsko dorazily uplynulý týden první ukrajinské rodiny. | Foto: Charita Vyškov

Adaptace dětí na život v nové zemi je záležitost prvních měsíců. Souvisí s tím také zajištění volnočasových aktivit. Školy i úřady tak mají na přípravu více času. „Potřebujeme zejména řešení vybavení, protože i když má škola volnou kapacitu, neznamená to, že má volné lavice ve třídách. Výzvou je také stravování těchto žáků a jazyková bariéra. Ideálním řešením je přijetí ukrajinsky mluvícího učitele, kterého ale musí někdo zaplatit,“ pokračoval Sochor. Zmínil také nezbytnost vhodných učebnic při dlouhodobém vzdělání nových žáků. Čeká ho ale stejně jako ředitele všech škol a školek ve městě schůzka se zástupci radnice. „Vzhledem k tomu, že tento týden byly jarní prázdniny, většina ředitelů čerpala dovolenou. Schůzku plánujeme na úterý ráno, kdy si vše objasníme a dohodneme se na společném postupu,“ potvrdila v pátek vyškovská místostarostka Karin Šulcová. Další krach: pád energetické firmy z Vyškovska zasáhl na stovky lidí Zatím dávají najevo vůli k podpoře uprchlíků. „Víme, že to je potřeba. Jednotlivé žáky do tříd základní školy můžeme přijmout třeba hned, zatímco další pak určitě později. Důležité ale je, aby v tom školám někdo pomohl finančně, limitem zaměstnanců, organizačně nebo metodicky,“ dodal Sochor. V odlišné pozici je třeba Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, kterou zřizuje kraj. „Hledáme inspiraci, jak s takovými žáky v počátečním období po příchodu pracovat. Jsme škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a problematika začleňování je nám blízká. Ve škole máme volnou kapacitu zejména pro jedince s lehkým mentálním postižením. Zatím ale nemáme zprávy, že by mohl nějaký přijít,“ komentovala ředitelka Jana Vágnerová.