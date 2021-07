„V trestním řízení pak hrozí pokuta až čtyři miliony korun. Mnozí lidé si totiž neuvědomují, že se nejedná o ozdobu nebo repliku, ale národní kulturní památku. Jako rizikové vnímáme zvláště situace, kdy rodiče na sochy vysazují děti, aby si udělali pěkné fotky,“ vysvětlila mluvčí města Veronika Slámová.

Barokní sochy zkrátka neslouží jako hračky i s ohledem úsilí, které věnují jejich obnově už čtvrtý rok restaurátoři. Součástí jejich týmu je také Dana Macounová. „Ulomená hlavička křepelky byla nalezena v úterý. Poté, jelikož byl lom čistý a bez většího poškození, ji kolega Hvězda přilepil zpět na místo, protože v případě opětovné provedení rekonstrukce by nám práce zabrala až patnáctinásobek času. Měli jsme v plánu, že po vyzrátí lepeného spoje dokončíme povrchovou úpravu a tím završíme celou práci na váze,“ vysvětlila Macounová.

Hlavička byla ale znovu ulomená hned druhý den ráno, tentokrát ji restaurátoři ani nenašli. „Jak nás z místa informoval znovu kolega Hvězda zaslanou fotografií, jednalo se o ideální doklad správně provedeného lepení. Lepidlo spolu se styčnou plochou odlomeného kusu zůstalo na objektu a odlomena byla část za lepeným spojem. To je pro nás dokladem dobře odvedené práce z hlediska požadavků na restaurování památkových objektů,“ zdůraznila.

Do parku vyrážejí strážníci

Nákladné práce přitom stojí město každoročně milion a půl milionu, oprava jedné sochy pak zhruba dvě stě tisíc korun. Na místo nyní častěji vyrážejí hlídky městských strážníků, pokud někoho při poškozování sochy přistihnou, případ předávají státním policistům. Poškození památky přitom může souviset třeba i s opřeným kolem nebo značkováním psa.

Většina návštěvníků chování vandalů odsuzuje. „Sochy jsou tak krásné a zrenovované… Usekla bych jim ruce, protože toto nemůže udělat normální člověk. Je to smutný obrázek,“ komentovala na sociálních sítích například Dagmar Kiliánová.

Zatím se klade důraz především na osvětu. „Naše obava souvisí s tím, že se začíná otevírat diskuze o tom, jestli nakonec renovované sochy neskončí zavřené pod střechou. To je pro nás ale nereálný scénář,“ dodala mluvčí města Slámová.

Ulomené prsty i rohy architektury

V tuto chvíli budou odborníci nuceni hlavu křepelky znovu od začátku rekonstruovat a poté ji uhlídat, aby mohli dokončit povrchovou úpravu a prohlásit vázu za dokončenou. Podobnou zkušenost mají s objekty v dolní části zahrady, tedy s takzvanými Najádami, po kterých lidé lezou nejčastěji. Opakovaně tam řešili ulomené nohy, prsty, rohy architektury a zrekonstruované draperie.

„Stejně tak tomu je v případě čtyř menších soch alegorií čtvero ročních období v centrální části zahrady u bazénu. Jenom díky naší v podstatě nepřetržité přítomnosti v parku a pohybu v jejich blízkosti ještě nedošlo k jejich poškození, určitě dvakrát až třikrát denně napomínáme především rodiče dětí, které na ně lezou. Ano, napomínáme rodiče, jelikož děti musí někdo naučit, že se na tyto objekty neleze a rodiče velmi často reagují ještě podrážděně, že si dovolujeme je kárat,“ vyprávěla Macounová.

Zmínila také majitele psů, kteří ignorují zákaz vstupu do parku. „Za loňský a letošní rok je těch případů tolik, že budeme nuceni jednat s investorem o více pracích, při četnosti poškozování soch totiž není v naší moci neustále bez náhrady opravovat již opravené,“ uznala restaurátorka.

Na návštěvníky přitom apeluje také vedení zámku. „Zdůrazňujeme, aby sochy obdivovali pouze vizuálně a zejména na nově doplněné části nesahali, protože jde o křehký materiál. Bohužel jsme již museli kontaktovat policii ve Slavkově. Věříme však, že náš apel na naše návštěvníky pomůže a i nadále budeme moci profitovat z krásně spravených soch, které náš park rozzářily a zkrášlily,“ potvrdila ředitelka Zámku Slavkov Eva Oubělická.

Někteří zpochybňují práci restaurátorů

Podle restaurátorů poskytují sochy v parku zábavu pouze vizuálně. Reagovali zároveň na zpochybňování kvality jejich práce na sociálních sítích. „Památky nesouží k opírání, odkládání věcí a už vůbec ne k tréningu lezeckých dovedností. Proto nechápeme, jak při zjevném poškození, kdy byla použita značná síla, může někdo zvažovat kvalitu či nekvalitu naší práce. Neopravujeme objekty k lezení, ale barokní umělecká díla,“ zdůraznila Macounová.

Materiály, které jsou k opravě a doplňování těchto významných historických památek používány, jsou přísně definovány. Jedním z požadavků je mimo jiné takzvaná reverzibilita zásahů a pravidlo, že restaurátorský zásah nesmí vést k poškození originální hmoty děl.

„Z těchto důvodů musí být doplňky takzvaně měkčí než originální kámen. Námi používané materiály pro doplňky chybějících částí tyto požadavky samozřejmě splňují a také nabírají výslednou pevnost v průběhu zrání, které trvá devadesát dnů od zhotovení, proto jsou bezprostředně po provedení výrazně měkčí než kámen samotný. Pokud by tomu bylo naopak, nedošlo by při poškození ke ztrátě na "pouhém" doplňku, ale lom by se posunul až na originál a došlo by k dalšímu poškození už tak špatně dochovaných tvarů,“ dodala restaurátorka Macounová.