Jako zajímavé téma pojme expozice i Vendômský sloup, který stojí v Paříži jako připomínka všech bitev, co předcházely bitvě u Slavkova. „Je odlitý ze všech děl, co se jí účastnily a dřív dokonce nesl pojmenování Slavkovský. Příběh toho sloupu přetavíme do formátu animovaných komiksů, co připomenou události vedoucí k samotné bitvě,“ popsala Slámová.

Zdroj: Youtube

Samotný model bitvy tří císařů již odborníci detailně projektují. Na této multimediální show spolupracuje brněnské Vysoké učení technické ohledně možnosti dopřát návštěvníkům dokonce i vůni střelného prachu. Plány zahrnují kombinaci videí a animace, ze které se zájemci dozví, jak se bitevní vřava odehrála. „Expozicí provede rakouský voják Vařvoda, který čelil napoleonským vojskům a po bitvě zemřel v rodném domě v Heršpicích,“ doplnila mluvčí.

V části expozice se lidé seznámí se samotným Napoleonem a jeho rodinou. Součástí bude interaktivní obraz, se kterým si dokonce i popovídají. Zástupci města zmiňovali využití umělé inteligence z ověřených zdrojů informací. S ohledem na možné otevření až v roce 2025, by k tomu využili tou dobou nejpokročilejší technologii.

Na sférické obrazovce uvidí diváci krátké filmy o různých místech bojiště. Návštěvník se navíc dokonce stane svědkem virtuálního rozhovoru všech tří císařů, jejichž vojska se zapojila do bitvy. Vstupem do Napoleonova salonu se pak ocitne v kopii slavného obrazu, kde ho malíř seznámí s Napoleonem a jeho osobním životem. „Ze zámku posílal dopisy své tehdejší manželce Josefíně, o Slavkovu tam psal hezky,“ připomněla Slámová.

S replikou pušky vystřelí do terče

K dispozici budou studijní prostory rozdělené na sektory. V dětské herně budou například animované filmy, na jiném místě si zájemci vyzkouší střelbu do virtuálního terče s replikou pušky. Seznámí se s uniformami a výukovými programy. Součástí celého projektu bude také oživení infocentra.

Do budování nové expozice se zapojí i samotný zámek. „Její vznik jsme iniciovali před několika lety a těší nás velmi, že se zástupci radnice takto aktivně věnují jejím přípravám,“ komentovala ředitelka Oubělická.

Zdroj: Ateliér Štěpán

Radnice spolupracuje s předním architektonickým ateliérem Štěpán, respektive přímo s Vandou Štěpánovou a Radovanem Přikrylem. „Mají velké zkušenosti s obnovou památek i moderními expozicemi. Ve Slavkově nám navíc připravovali podklady i pro novou školku, kterou budeme stavět na jaře. Jsou to špičkoví odborníci s inovativními přístupy,“ dodala mluvčí slavkovské radnice.

Ve Slavkově si připomněli bitvu tří císařů. Vše završila unikátní světelná show

Napoleon na slavkovském zámku pobýval od třetího do sedmého prosince 1805, tedy prakticky pět dnů. „Diktoval zde svá prohlášení francouzskému lidu o vítězství ve slavkovské bitvě, a právě z balkonu zámku pronesl třetího prosince svou slavnou řeč, proklamaci, ke svým vojákům shromážděným v parku. Šestého prosince bylo v hlavním sále zámku uzavřeno příměří mezi Francií a Rakouskem. Za Francii ho podepsal maršál Berthier a za Rakousko kníže Liechtenstein,“ připomněl historik Martin Rája.