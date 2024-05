ŠERMÍŘI I OHŇOVÁ SHOW. Pořádně nabitý program čekal v pátek večer na návštěvníky vyškovského muzea. Konal se tu devatenáctá muzejní noc. Své umění předvedla například i skupina historického šermu Armet. Dvojice In Flamenus zase ukázala orientální tance a dechberoucí ohnivou show. Zájemci mohli navštívit muzeum a prohlídku stálých expozic a sklepení zdarma.

BUDOUCNOST VLAKOVÉ STANICE. Zrekonstruovanou vlakovou stanici využijí do budoucna cestující ve Slavkově u Brna. Úpravy budou součástí dlouho připravované modernizace Vlárské dráhy. Podrobnosti přiblížili zástupci Správy železnic, kteří sdělili také nejnovější termín, kdy předpokládají s konečnou realizací.

HOUBY UŽ ROSTOU. Hřib dubový, klouzek sličný nebo hřiby žlutomasé známé také jako babky. Takové úlovky zaplňují v posledních dnech košíky nejednoho houbaře z jihu Moravy nebo Vysočiny. Začátek houbařské sezóny hlásí nadšenci i na Vyškovsku.

STŘETY SE ZVĚŘÍ. Přes čtyřicet střetů se zvěří za půl roku ohlásili ve čtvrtek zástupci pojišťovny na Vyškovsku. Škodu na okrese za uvedenou dobu vyčíslili na celkem přibližně 1,7 milionu korun. Zároveň poskytli cenné rady řidičům, jak by měli po srážce se zvěří správně reagovat.

NOVÝ DOMOV MARIE. Nový domov pro důchodce Marie si ve středu prohlédli zájemci v Ivanovicích na Hané na dni otevřených dveří. Místo najde na Tyršově ulici celkem sto patnáct klientů. Podle provozovatelů tady lidé na konci svého života najdou zvláště klid a soucitnost.

MÍSTO KOLON VLAK. Až do Holubic na Vyškovsku pojedou nově ještě letos cestující na vlakové lince S2. Ta přitom aktuálně jezdí pouze na trase Letovice – Blansko – Brno – Křenovice, k prodloužení dojde od patnáctého prosince. Zástupci kraje na to upozornili v pátek. Vlaková stanice v Holubicích je přitom už řadu let bez pravidelně zastavujících vlaků.

NEVÝHODNÉ INVESTICE. O tři miliony korun připravili podvodníci ženu středního věku z Vyškovska. Ta reagovala na videoreklamu na sociální síti, v níž obchodní společnost nabízela zajímavé investice.

