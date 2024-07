OBŘÍ KOMBAJN. Až sto tun obilí za hodinu dokáže sklidit stroj, jehož žací lišta může měřit až osmnáct metrů. Nový kombajn CR11 firmy New Holland se v uplynulých dnech zapojil i do sklizně na Vyškovsku. Do regionu zavítal jeden z pouhých patnácti předprodukčních kusů na světě. Obří kombajn má umožnit zkrácení sklizní až o polovinu.

NEHODA S OSMI ZRANĚNÝMI. Nehoda u Slavkova minulé úterý dočasně zneprůjezdnila silnici I/50. Došlo tady ke srážce dodávky a tří osobních automobilů. Záchranáři se na místě postarali o celkem osm zraněných včetně dětí. S těžce zraněnou ženou letěl dokonce vrtulník. Více ZDE.

K nehodě došlo na silnici I/50 u Slavkova u Brna. | Video: se souhlasem Policie ČR

BUDOUCNOST PIVOVARU. Přibližně pětasedmdesát milionů korun. Za takovou cenu nabídl stát odkup nevyužívaného pivovaru ve Vyškově městu. Vedou spolu dlouhodobá jednání. O případné koupi však bude rozhodovat až vyškovské zastupitelstvo.

NELEGÁLNÍ VÝROBA. Inspektoři jihomoravské Státní veterinární správy (SVS) odhalili na Vyškovsku nelegální výrobnu sýrů, masných výrobků a sádla. Potraviny vyrobené v nevyhovujících podmínkách zlikvidovali. Provozovateli hrozí pokuta až padesát milionů korun za vážná porušení legislativy. Více ZDE.

Fotogalerie: Potravinová továrna hrůzy. Vyráběla sýry a masné výrobky pod širým nebem

ZÁBAVA V PUSTIMĚŘI. Pouťovou zábavou ožila v sobotu Pustiměř. Bavili se jak dospělí, tak děti. Na ty čekaly kolotoče, malování na obličej nebo skákací hrad. Nechyběla ani cukrová vata. Radost rozdávalo i divadlo Čučka. Večer pak program zakončila kapela Buty. Neděle se pak nesla v duchu tradičních bohoslužeb. Více ZDE.

V Pustiměři u Vyškova se konala tradiční pouť. arrow_left arrow_right info Zdroj: Stanislav Mrázek 1/47 V Pustiměři u Vyškova se konala tradiční pouť.

LANOVÉ HŘIŠTĚ. Rozvoj dovedností, fyzické kondice a sociálních interakcí. Projekt Pavla Vaňáčka Lanové dětské hřiště v lokalitě Zelnice uspěl v prvním ročníku participativního rozpočtu ve Slavkově. K pokrytí nákladů poslouží půl milion korun vyčleněný v rozpočtu.