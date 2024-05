OSOBNÍ TATRY V ZÁMECKÉM PARKU. Zámecký park ve Slavkově u Brna patřil v neděli osobním autům značky Tatra. Lidé za nimi vyrazili, aby si zavzpomínali nebo se pokochali krásou modelů, které se v minulém století vyráběly v Kopřivnici či Příboře. Návštěvníci mohli obdivovat někdejší reprezentativní vozy vyšší třídy, o které se starají jejich současní majitelé. Ti ve svých tatrovkách přijeli nejen z Moravy či Slezska, ale také z Čech či Slovenska.

1/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 2/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 3/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 4/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 5/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 6/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 7/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 8/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 9/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 10/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 11/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 12/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 13/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 14/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 15/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 16/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 17/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 18/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 19/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 20/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 21/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 22/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 23/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 24/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 25/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 26/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 27/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 28/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 29/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 30/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 31/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 32/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 33/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 34/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 35/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 36/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 37/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 38/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 39/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 40/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 41/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 42/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 43/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 44/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. 45/45 Zdroj: Deník/Petr Turek Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna.

OTVÍRÁNÍ ŠOUPÁTEK V HABROVANECH. Je to láska a životní styl. Je to touha a splněné sny. Tato slova byla minulou středu slyšet v Habrovanech u Rousínova na srazu veteránů. Na Habrovanském otvírání šoupátek v parku u rybníka bylo na co koukat. Nádhera prvorepublikových strojů i těch z nedávné minulosti měla své kouzlo. Atmosféru akce umocnila dobová hudba i kostýmy.

Zdroj: Stanislav Mrázek

POLÁRNÍ ZÁŘE NAD VYŠKOVSKEM. Příležitost k pozorování polární záře využili v noci z pátku na sobotu lidé po celém Vyškovsku. Obyvatele zaujala jasně vybarvená noční obloha.

Zdroj: Foto: Martin Slezák, Hana Knobová a Ondřej Kyjovský, Koláž: Deník/Jakub Dostál

Zemi zasáhla podle amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru poprvé od roku 2003 geomagnetická bouře nejvyššího pátého stupně, a v noci na sobotu tak byla neobvyklá barevná podívaná vidět i v místech daleko více na jih, než je obvyklé. Přesvědčili se o tom lidé na celé jižní Moravě.