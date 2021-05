Asi největší nadcházející investicí v obci bude rekultivace skládky zeminy a suti na pozemcích, které odkupujete. Zůstává ale místo i pro další větší projekty?

Druhým stěžejním projektem pro nás bude oprava budovy naší mateřské školy. Práce se budou týkat zateplení, zavedení fotovoltaiky a využití nových plynových kotlů. Ty stávající atmosférické mají totiž obrovskou spotřebu plynu. Na tak nákladnou záležitost jsme už zažádali o dotace. Celkové náklady odhadujeme zhruba na devět milionů korun. S dotacemi počítáme, ale i s nimi zaplatí obec asi čtyři a půl milionu korun ze svého.

Jste spokojený s její kapacitou?

Aktuálně je dostačující. Máme v ní devětatřicet míst, které jsou vždy plně obsazené dětmi. Primárně jsou pochopitelně určené pro místní, ale pokud nám zbývají volná místa, tak je nabízíme okolním obcím.

Co se ve Vážanech v uplynulém období povedlo?Jedná se spíše o menší projekty typu nových chodníků. Letos jsme například dokončili za obcí od řeky Litavy směrem na Křenovice pěšinu. Měli jsme spoustu podobných drobnějších věcí, nic velkého jsme letos ani loni sami nechtěli. Stěžejní je pro nás zmíněná školka.

V obci na rozdíl od školky není základní škola. Myslíte si, že u vás chybí?

Bohužel ji nemáme. To rozhodnutí padlo asi před deseti až dvanácti lety. Řešíme to tím, že se na Slavkovsku podílíme spolu s dalšími obcemi na projektu svazkové školy, která je v plánu ve Slavkově u Brna. Jsme jeho největší sponzor, protože nejvíce žáků tam zamíří právě od nás.

Jak hodnotíte obytnou výstavbu ve Vážanech?

Máme co zlepšovat, stále tady jsou místa na budování. Největší stavební boom jsme ale zaznamenali po roce 2017. Prodávali jsme pozemky na výstavbu rodinných domků, ale tam je nyní už z devadesáti procent hotovo. Do domků se stěhují hlavně mladí lidé. Jedná se o lokalitu za kostelem vedle průmyslové zóny. Je to součást obce, žádný vzdálený satelit.

Plánujete už s ohledem na postupné uvolňování omezení nějaké kulturní akce?

Samozřejmě, hasiči mají třeba chuť udělat třicátého května gulášfest, potom plánujeme tradiční turnaj v nohejbale na začátku července. Stěžejní jsou pro nás ale hody dvacátého prvního až dvacátého druhého srpna. Máme na ně zajištěné kapely, otázka ale je rozvolnění restrikcí. Pokud je neumožní, nic s tím neuděláme.

Jste v obci spokojení s dopravní obslužností?

Každý to vnímá trochu jinak. Někteří by rádi uvítali více autobusů a jejich větší četnost.

Obraceli se na vás místní v souvislosti s očkováním proti covidu?

Řešili jsme to spíše individuálně, kdy jsme zájemce navedli. Platí ale, že si to u nás každý zvládá uspořádat sám.

Jak velký zásah je vlastně pandemie pro váš rozpočet?

Je to pokles zhruba o deset až dvanáct procent.

Komplikuje to nějak vaše plány?

Ovlivňuje je to, ale čelíme zkrátka tomu, co je aktuální. Nyní to je především skládka. Kvůli ztrátám nemůžeme třeba opravit tolik chodníků, co bychom chtěli a některé další projekty odkládáme. Zmíněné stěžejní věci jsou ale už rozjeté a budeme na nich dále pracovat.