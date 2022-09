Uzavírka mostu komplikuje život řidičům ve Vyškově. Někteří zákaz ignorovali

S uzavírkou mostu v Olomoucké ulici se od tohoto týdne vyrovnávají nejen Vyškované. V blízké Sochorově ulici bydlí například Monika Vičanová. „Manžel každý den dojíždí do Bučovic do práce, tím pádem musí každé ráno a odpoledne na objížďku. Pokud vezeme děti odpoledne do kroužků do Vyškova, musíme také zase znovu objíždět přes Pustiměř. Dobré je aspoň to, že kvůli uzavírce na Sochorově nejezdí rychle auta a je tam klid,“ sdělila Vičanová.

Na mostu v Olomoucké ulici začala rekonstrukce, pro řidiče tady platí uzavírka. | Foto: Deník/Jakub Dostál

Jana Mikušová z Vyškova míří denně do práce v Tovární ulici v průmyslové zóně. Vedení objízdné trasy ji nepříjemně překvapilo, podle ní jsou mnohem kratší možnosti. „Auta mohla jezdit třeba přes Sochorovu jednosměrně na Tovární kolem školky, zpět to klidně mohli odklonit přes letiště. Nahoře v průmyslové zóně teď omezili několik tisíc lidí,“ komentovala Mikušová. Aby ušetřila čas a peníze, do zaměstnání začala jezdit na kole nebo koloběžce. Využila otevřeného průchodu pro jízdní kola a pěší, tento týden ji ale zaskočil intenzivní déšť i kroupy. „Občas dáme kolo do auta, u školy vysadíme autem dceru dcera a zbytek cesty dojedu na kole, muž pak zase vezme auto domů. Nerozumím načasování a nedostatečné přípravě před zahájením stavebních úprav. Jsem kvůli tomu naštvaná,“ dodala Mikušová. Kvůli uzavírce mostu na Olomoucké využijí Vyškované od pondělí objížďku Řidiči využívají objížďku přes Ivanovice na Hané. Vede je také do vyškovské místní části Dědice, kde je provoz intenzivnější. Všímají si toho také obyvatelé ulice Víta Nejedlého. „O hodně se tady zvedl počet aut. Někdy je proto problém s vyjížděním ze sídliště. Naopak, bývá i složité se vůbec na sídliště dostat,“ hodnotila třeba Vyškovanka Alenka Kavková. REKONSTRUKCE MOSTU

Do 2. října: přípravné práce.

Od 3. října: hlavní rekonstrukce.

Platí zákaz vjezdu.

Výjimku mají pouze vozidla stavby. S vozidly do tři a půl tuny míří řidiči na již zmiňovanou objížďku o délce dvanácti a půl kilometrů. Vozidla nad tři a půl tuny pak mají objížďku po D46. O přesném vedení objízdných tras už Vyškovský deník v předstihu podrobně informoval. Neznačenou objízdnou trasu nově využívají také řidiči vozidel určených pro místní dopravu a autobusy městské hromadné dopravy města Vyškova. „Její trasa je vedena po silnicích III/37935, III/37728, III/37729 a III/0462 mezi místní částí Dědice a Pustiměř ve směru Vyškov a zpět. Celková délka této trasy dosahuje na zhruba devět kilometrů,“ doplnil Libor Pokorný ze Správy a údržby silnic. Tento týden jsou v plánu na mostě pouze přípravné práce, potvrzují to také úpravy povrchu. Navzdory zákazové značce, která povoluje vjezd na úsek silnice III/0462 pouze vozidlům stavby, si s tím ale prozatím někteří řidiči hlavu nelámou. Redakce Vyškovského deníku si na místě všimla aut, která přes most byť s opatrností projížděla. Podobnou zkušenost mají i někteří místní. „Viděla jsem tudy na začátku týdne projíždět auta a v jednom případě dokonce kamion, zatímco jsem tudy jenom procházela,“ potvrdila Monika Vičanová. Sportovní areál Jaromíra Kremličky: vyškovské hřiště je po rekonstrukci Původně ohlášení termín spuštění prací na patnáctého září státní silničáři posunuli na pondělí devatenáctého, vysvětlovali to nabitým kulturním programem ve Vyškově. Přípravné práce tady pokračují až do neděle druhého října. Zahrnují vytyčení sítí, frézování vozovky a demolice části původního mostu. Hlavní práce na mostu zahájí dělníci až třetího října, využijí k tomu začátek výluky na dráze pod mostem. Platí k tomu v předstihu hlášené datum ukončení uzavírky na desátého prosince. Navzdory posunu spuštění rekonstrukce si tak řidiči dobu objížděk neproslouží. „Most je ve vlastnictví Jihomoravského kraje, Správa a údržba silnic je tady investorem,“ připomněl za město vyškovský místostarosta Roman Celý.

