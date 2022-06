Řidiči kritizují zvláště objížďku, která pro ně při poctivém dodržování znamená najet víc o desítky kilometrů. „To je s dnešními cenami pohonných hmot nemyslitelné, jezdím každý den z Bučovic do Brna a zpátky. Uznávám však, že tento úsek si opravu zaslouží, zejména směrem do Bučovic je hned několik nebezpečných výmolů,“ reagoval třeba David Šubrt.

Silničáři plánují dokončení v následujících čtyřiadvaceti dnech, objízdnou trasu připravili pro osobní auta. „Povede po I/54 ze Slavkova u Brna, přes Nížkovice, Žarošice a Archlebov na Hodonínsku a po II/431 ze Ždánic až do Bučovic. Vozidla nad tři a půl tuny, autobusy a integrovaný záchranný systém vždy projedou kyvadlově po polovině opravované silnice. Náklady přesahují osmatřicet milionů korun,“ potvrdila mluvčí státních silničářů Lucie Trubelíková.

Pacientům ve vyškovské nemocnici usnadní pobyt nová chodítka

Objížďka ovlivní i dopravu ve Slavkově, začíná u kruhové křižovatky u místního Lidlu. „Počítáme se zvýšenou dopravou. Kontaktují nás i obyvatelé, pro které bude nepříjemné dojíždět každý den za prací do Bučovic. Chápeme ale, že se silnice musí opravit a prázdninový termín je nejvhodnější z pohledu vytíženosti provozu,“ komentovala mluvčí slavkovské radnice Veronika Slámová.

Na dočasnou změnu se lidé připravují dopředu. „Komplikace to bude, přítel jezdí každý den do práce do Brna. Zjišťuje si, která cesta bude nejkratší. Objížďka přes Žďánice je ale úplný nesmysl, silnice tam je v hrozném stavu,“ potvrdila Olga Procházková z Bučovic.

UZAVÍRKA NA I/50



Od 27.6. do 20.7.



Integrovaný záchranný systém, vozidla stavby, nad 3,5 tuny a dopravní obsluhy projedou kyvadlově.



Do 3,5 tuny mají objízdnou trasu.



Po I/54 ze Slavkova u Brna, přes Nížkovice, Žarošice a Archlebov, po II/431 ze Ždánic až do Bučovic.

Jan Svoboda pracuje ve Vyškově, zatímco jeho manželka v Brně. „Dotkne se jí to, stejně jako každého obyvatele Bučovic. Výjimka z omezení by myslím byla pro obyvatele naší lokality vhodná. Nicméně by se na semaforech následně tvořili kilometrové kolony, které by zasahovaly až do města a omezili významně dopravu,“ uvažoval Svoboda.

Bučovičtí obecně počítají s významnou komplikací dopravy do okolí. „To nám samozřejmě vadí, nicméně se jedná o akci Ředitelství silnic a dálnic. Uzavírku včetně objížďky povoloval odbor dopravy Krajského úřadu, a my jsme tuto skutečnost nemohli žádným způsobem ovlivnit,“ upozornila mluvčí Bučovic Martina Hašková.

Složité objízdné trasy jsou u podobných akcí terčem kritiky pravidelně. „Nájezd o zhruba třicet kilometrů za jednu dílčí opravu při cenně pohonných hmot šílenost, nehledě na časovou dotaci,“ hodnotil zvolené řešení Jan Svoboda.

Nástup silničářů vyhlížejí také obyvatelé obcí, příkladem je Jitka Kutláková z Dražovic. „Naštěstí nejezdím do Brna, tak mě to v tomto ohledu neomezí. Jen v Bučovicích máme lékařku a jezdíme tak na nákupy. V tomto to bude trochu problém,“ uvažovala Kutláková.

Na uzavírku dohlédnou policisté. „Kolegové z dopravního inspektorátu se na ni zaměří při běžném výkonu služby. K dispozici bude přechodné světelné signalizační zařízení, omezení skončí dvacátého července,“ ujistila mluvčí vyškovských policistů Alice Musilová.