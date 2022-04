Už v pondělí obnovili státní silničáři práce na druhé etapě stavby mimoúrovňové křižovatky na dálnici D46 u Drysic. „Jejím cílem je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Přesuneme se na druhou polovinu stavby ve směru Olomouc – Brno a zahájíme demolici mostu. Ve stejném směru je dálnice uzavřená, zatímco provoz vedeme v režimu 1+1 v protějším jízdním pásu, tedy na pravé již dokončené polovině ve směru na Olomouc,“ sdělila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Nové bydlení ve Slavkově: podívejte se na rezidence Austerlitz a Litava

Dokončení ohlásila na podzim. Stavaři mají v plánu rozšíření druhé poloviny mostu směrem na Brno, úpravu silniční kanalizace, stavbu opěrné zdi i protihlukové stěny.

V polovině května pošlou řidiče na objízdné trasy opravy I/50 mezi Nesovicemi a Bučovicemi „Opravovaný úsek bude dlouhý více než čtyři a půl kilometru. O vedení objízdných tras dodáme informace včas. V červnu pak navážeme další opravou I/50 tentokrát mezi Křižanovicemi a Nesovicemi,“ přiblížila Trubelíková.

UZAVÍRKY NA VYŠKOVSKU



Průtah III/0501 ve Slavkově u Brna.



Nádražní ulice ve Vyškově - do 31. května.



D46 u Drysic - dokončení na podzim.



Most na III/0462 ve Vyškově - od října.



Most 0478-1 v Komořanech.



II/429 z Bohdalic do Nesovic.



Opravy D1 v úseku mezi km 229 – 254.



Opravy mostů D1 – 264 a D1 263.



I/50 z Nesovic do Bučovic.



I/50 z Nesovic do Křižanovic.

Práce rozloží na úseku s délkou přes tři a půl kilometru. Projíždějící se v lokalitě připraví na objížďky od června. Konkrétní termíny zatím silničáři nesdělili k pracím na dálnici D1 mezi 229. a 254. kilometrem. „Jsou to lokání opravy vybraných úseků, včetně mimoúrovňových křižovatek. Na D1 máme v letošní stavební sezóně v plánu také opravy mostů na 264. a 263. kilometru. Termíny i omezení upřesníme,“ slíbila mluvčí státních silničářů.

V havarijním stavu je most 0478-1 v Komořanech, krajští silničáři tady proto ohlásili plán přestavby. „Letos opravíme také silnici II/429 z Bohdalic do Nesovic. Momentálně soutěžíme zhotovitele na úsek od Bohdalic ke konci Kozlan a úsek z Milonic do Nesovic, po křižovatku s I/50. Stavba zahrnuje opravu vozovky, chodníků, přeložky inženýrských sítí a výstavbu dvou nových mostů,“ vyjmenoval za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje Richard Pokorný.

Konkrétnější termíny zatím neprozradil na rozdíl od ohlášené rekonstrukce mostu přes Sochorovu ulici na silnici III/0462 ve Vyškově. Práce tam silničáři zahájí v říjnu, když využijí vlakovou výluku. „Souvisí to s technickými a finančními důvody. Most totiž vede přes železniční trať,“ potvrdil vyškovský místostarosta Roman Celý.

Důležitou dopravní tepnou denně proudí tisíce aut. Kamenné zdivo je v havarijním stavu, odborníci na mostě při kontrole pozorovali četné trhliny. „Odtěžíme zásyp nad stávající klenbou, včetně vozovky, až na úroveň zdiva, které zpevníme obetonováním. Dále provedeme nový mostní svršek, vozovku, záchytný systém a protidotykové zábrany. V plánu je i sanace klenby z prostoru kolejiště,“ dodal Pokorný.