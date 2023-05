„Uzavřené sjezdy či nájezdy nahradily objízdné trasy přes nejbližší mimoúrovňové křižovatky D1, kde se řidiči pohodlně otočí a v souladu s oranžovými směrovkami dojedou do cíle,“ informovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

VIDEO: Zámeckým parkem ve Slavkově projely desítky Mustangů. Podívejte se

Pracovnici se zaměřují celkem na patnáct mostů, tři mimoúrovňové křižovatky a povrch dálnice. Odstraňují nerovností, vyměňují svodidla, čistí stávající odvodnění, obnovují značení a upravují krajnice i středový pás. Náklady tady bez daně dosahují na necelých devětasedmdesát milionů korun.

Rekonstrukci absolvuje také silnice II/429 na úseku z Milonic do Nesovic včetně průtahu obcí. S dokončením tady stavaři počítají dvacátého května. Součástí projektu je dále výstavba nové opěrné zdi a s tím spojené přeložky inženýrských sítí.

Ještě letos se připravují v regionu na spuštění dalších akcí. „Je to třeba rekonstrukce II/429 v úseku začínající za Kozlany po začátek Milonic. Uskutečnění předpokládáme od června do prosince,“ prozradil Richard Pokorný ze Správy a údržby silnic.

Zmínil také plánované opravy dvou dalších mostů. Jeden se nachází v bučovické místní části Kloboučky na II/431 a další přímo v Bučovicích na III/0507.

Potřebují rekonstrukci, uskuteční se v období od června do listopadu. „Jsou ve velmi špatném stavu,“ dodal zástupce Správy a údržby silnic.

OPRAVY NA VYŠKOVSKU:

D1, z Vyškova do Kroměříže: rekonstrukce úseku včetně mostů a křižovatek, náklady 78,8 milionů



II/429 Bohdalice – Nesovice: rekonstrukce silnice v úseku Milonice – Nesovice, dokončení do 20.5.



II/429 Bohdalice – Nesovice: rekonstrukce silnice v úseku začínající za Kozlany po začátek obce Milonic, předpoklad od června do prosince



II/431 Kloboučky: rekonstrukce mostu ve velmi špatném stavu, předpoklad od června do listopadu



III/0507 Bučovice: rekonstrukce mostu ve velmi špatném stavu, předpoklad od června do listopadu