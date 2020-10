Část pozemků mezi areálem a obytnými domy zastavěna nebyla. Místním vadí, že územní plán ji převede z obytné zóny do zóny výrobní. Již minulý rok proto místní zorganizovali petici, pod kterou se podepsalo více než dvě stě lidí.

Podpisy k petici sháněl i Jiří Řezníček. „Na dědině jsme se narodili, chceme na ní dal žít, nechceme žít ve fabrice," řekl Řezníček. Nyní v Kloboučkách chystají stížnost ke krajskému úřadu a trestní oznámení na usnesení zastupitelstva. Jako osadní výbor, který je poradním sborem zastupitelstva, podávali k územnímu plánu námitky. „Nevypořádali se s ni ale adekvátně," stěžoval si Řezníček.

Podle vedoucí odboru územního plánování a rozvoje bučovického městského úřadu Kateřiny Trtílkové už s námitkami nemohli nic dělat. „Územní plán rozhodl, že jde o stabilizovanou plochu, námitky se dají podávat k návrhovým plochám. O tom území bylo rozhodnuto územním rozhodnutím, stavebním povolením, územní plán to nemůže vrátit zpátky. Nemůžeme územním plánem zvrátit něco, o čem už bylo rozhodnuto," vysvětlila Trtílková.

Finanční ředitel Jindřich Žižlavský již dříve uvedl, že stavba na pozemku se vyřeší tak, aby obytnou zónu co nejméně narušovala. „Nebude tam stát výrobní hala, tam bude jen administrativní budova, která by měla řešit přechod mezi průmyslovou a obytnou zónou, tak jak se to dohodlo s odborem pro územní rozvoj a plánování. My plníme jenom, to co jsme si předsevzali," zdůraznil Žižlavský.

PETRA ŠEBKOVÁ