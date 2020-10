V Bučovicích řeší nedostatek parkovacích míst. Rozšíří je v několika fázích

S rozšiřováním parkovacích míst počítají pro nadcházející léta také v Bučovicích. „Ve městě nebydlím, ale občas jím projíždím. Vím, že najít místo v centru je někdy obtížné. To je ale problém, který se nevyhýbá všem větším městům. Co ale pamatuji, tak se to tam za poslední roky určitě posunulo k lepšímu,“ připustil za řidiče například Ondřej Košík.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Stulír Drahomír

Zástupci města aktuálně poukázali na řešení parkování v okolí školních budov. „Před dokončením a povolením je první fáze parkování u základních škol. Pro letošní rok máme na tato nová parkovací stání, která přispějí k větší bezpečnosti v této lokalitě, připravené a schválené dva miliony korun,“ informoval bučovický starosta Jiří Horák. Obtížnosti s parkováním souvisí s intenzivní dopravou vedoucí přes Bučovice. „Tento problém rezonuje dlouhá léta ve všech městech v republice. V tomto ohledu jsou Bučovice i díky bývalým představitelům radnice , dále než okolní města v regionu,“ připustil opoziční zastupitel Josef Bouda. Cesta ke smíru? Vyškovský zemědělec Krutílek o něm jedná s radnicí Přečíst článek › Sám přesto vidí řadu lokalit, v centru města, kde je situace neutěšená. „Na parkování u škol jsem tlačil řadu let, místo a prostor k řešení tam je a další parkovací místa zkvalitní fungování a bezpečnost mnoha lidí. Parkovacích míst by mělo být v budoucnu víc zejména v prostoru Komenského náměstí, kde parkují lidé, kteří potřebují navštívit úřad, nakoupit a podobně. Prostor k řešení by mohla dát budova bývalé obchodní akademie a její okolí,“ dodal Bouda. Možnosti ukáže krize Do plánů města do budoucna podobně jako ve všech ostatních oblastech promluví dopady současné krize. „V této době dokončujeme některé projekty, které chceme realizovat ještě tento rok, nebo rok příští, v závislosti na míře poklesu národního hospodářství, a tedy i finančních možnostech města,“ vysvětloval Horák. Budoucí rozšíření prostoru řidičům, na parkování vozidel zjednoduší také nový územní plán, který zastupitelé schválili minulý týden. „Územní plán totiž stanovuje rozvojové plochy a jejich využití,“ vysvětlil starosta. Problémy má i Slavkov či Vyškov Problémy s přeplněnými parkovišti se v regionu neomezují pouze na Bučovice. Proslulé je jimi také Slavkov. „Dlouhodobě vnímám především problém s parkováním v blízkosti zámku a sportovního areálu. Nedávné omezení parkování v aleji podél ulice Kaunicova navíc tuto situaci ještě více zkomplikovalo. Řešení tohoto stavu bude velmi složité, jelikož parkovací kapacity jsou v této lokalitě nedostatečné,“ komentoval bývalý starosta Slavkova a současný opoziční zastupitel Ivan Charvát. Čtyři roky měří ve Slavkově dopravu radar. Místní ho vítají, řidiči proklínají Přečíst článek › Podobné to je ve Vyškově, kde v souvislosti s tím město rozpracovalo řadu projektů. Některé však naráží ne neochotu připustit lepší parkování za omezení ploch zeleně. „Minulé vedení radnice například zpracovalo studii rozšíření parkovacích ploch ve vnitroblocích starých Hraniček, kde se počítalo i novou propojovací komunikací. Na základě protestní petice obyvatel však nedošlo k dalším krokům v projektové přípravě. Nyní dokončujeme ještě jednu variantu rozšíření o téměř 110 parkovacích míst. Předpokládáme, že bychom v příštím roce nad všemi zpracovanými studiemi otevřeli diskuzi s obyvateli Hraniček a okolních bytových domů, kde parkovací místa žalostně chybí,“ dodal vyškovský místostarosta Roman Celý.

