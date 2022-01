„Jedna ze tříd pojme čtrnáct dětí se speciálními potřebami a logopedickými vadami. Přesunou se do ní děti, které aktuálně navštěvují logopedickou třídu na pracovišti školky ve Fučíkově ulici. Zbylé dvě třídy budou mít každá kapacitu po čtyřiadvaceti s tím, že do jedné se přesune ta, která momentálně sídlí v Součkově ulici,“ přiblížila záměry mluvčí bučovické radnice Martina Hašková.

Lepší prostory pro logopedickou třídu ocení také Lucie Šeďová z Bučovic. Uvítala by i další možnosti. „Ve městě je totiž pouze jedna taková třída. Určitě by byla bezva i menší skupina dětí s individuálními potřebami, kde by měly možnost k rozvoji s dostatkem trpělivosti a lásky, aby se posouvaly kupředu. Mnohdy je kvalitní školka velikou průpravou a pomocí pro budoucí zvládnutí klasické státní školy. Myslím si, ze jakákoliv třída pro děti s handicapem je více než přínosem,“ potvrdila Šeďová.

Kapacita Mateřské školy Bučovice se celkově navýší o čtyřiadvacet dětí. „A zároveň bude zajištěna rovnoměrná naplněnost tříd, které nyní díky výjimce navštěvuje více dětí,“ zdůraznila Hašková.

Potřebu připouští také ředitelka školky Jindřiška Potěšilová. „Rozšíření prostor pro předškolní vzdělávání je nutné také s ohledem na novou výstavbu bydlení ve městě. Kapacita se už u zápisu pro tento školní rok ukázala jako nedostačující. Nepřijali jsme proto sedmnáct dětí. Mateřskou školu Bučovice může navštěvovat celkem 230 dětí, bez přihlédnutí k odpočtům dle vyhlášky na integrované děti a na mladší tří let,“ vysvětlila ředitelka.

Dále se pak do budovy po rekonstrukci přesune pracoviště bučovického úřadu práce. „Vzniknou také další tři kanceláře, o jejichž využití bude město teprve jednat se zájemci,“ doplnila bučovická mluvčí.

REKONSTRUKCE



Bývalá obchodní akademie na Komenského ulici.



Termín dokončení: 31. srpna.



Přesídlí sem úřad práce.



3 třídy školky - do 2 se děti přesunou odjinud.

Ve městě jsou pracovníci úřadu práce aktuálně rozdělení mezi dvě místa. „Jsou to hasičská zbrojnice a poliklinika. Budovu zbrojnice ale město převedlo pod Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, který potřebuje prostory pro svoji činnost. To je hlavní důvod změn, zároveň se ale také snažíme o zkvalitnění služeb,“ komentoval ředitel kontaktního pracoviště úřadu práce ve Vyškově, pod který spadá i provoz v Bučovicích, Pavel Ondrák.

Zmínil možné výhody. „Stěhování do nových prostor znamená umístění celého pracoviště na jednom místě, a tím pádem také lepší služby pro klienty. Všechny agendy totiž najdou zastoupení na jednom místě. Proto jsme rádi, že nám město nabídlo adaptaci vlastních prostor,“ dodal Ondrák.

Co se týká stavu bývalé obchodní akademie před přestavbou, částečnou úpravou budova prošla v devadesátých letech a v posledních dvou letech neměla využití. „Rekonstrukce tedy bude obsáhlá a na jejím konci bude objekt odpovídat nárokům současné legislativy, co se týká bezpečnosti, úspory energií a podobně. Projekt zahrnuje mimo jiné podřezání budovy, novou elektroinstalaci, podhledy, okna, střechu, fasádu, zkrátka jde o kompletní rekonstrukci,“ dodala Hašková.

Budovu původně vlastnil Jihomoravský kraj, ale město nakonec uspělo s převodem před třemi lety. Od té doby připravovalo na rekonstrukci projekt.