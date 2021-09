Z poptávky po umístění dětí částečně těží na Vyškovsku také soukromé školy. Týká se to zvláště Slavkova u Brna, kde je v plánu řešení nedostatku míse ve školkách celou přístavbou na Koláčkově náměstí. Kapacita se tam zvýší šestatřiceti na stovku, zatím to je ale hudba budoucnosti.

Rozvoj školek se týká i místních částí. „Mateřská škola v místní části Rychtářov souběžně žádá o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu rovněž na rozšíření kapacit o dvě třídy, kdy reagujeme na výstavbu rodinných domů a stěhování mladých rodin do této části Vyškova,“ dodala Šulcová.

V plánu je navýšení kapacity jedné mateřské školy od dvě třídy. „Zahrnuje to osmačtyřicet dětí, s výjimkou z počtu dětí pak šestapadesát. V rezervě máme záměr i dalšího rozšíření kapacit u další mateřské školy, rovněž o dvě třídy a stejný počet dětí,“ ujistila místostarostka.

Před podobnou výzvou stojí také Vyškované. „V současné době se nám daří umístit do mateřských škol všechny děti, které dosáhly věku tří a více let. Ale v souvislosti s rozvojem bytové výstavby ve Vyškově připravujeme záměr rozšíření kapacit mateřských škol, zřizovaných městem Vyškov, který budeme projednávat na Radě města Vyškova už v pondělí,“ potvrdila vyškovská místostarostka Karin Šulcová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.