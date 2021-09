„Studii přestavby ale zatím nemáme, začneme ji připravovat. V žádném případě neohrozíme, či nezpozdíme připravovanou výstavbu nového zahradního pavilonu a rekonstrukci stávající budovy mateřské školy. Celkově by se kapacita mateřské školy měla navýšit o stovku míst oproti dnešnímu stavu,“ dodala Jedličková.

O možnostech využití už mají zástupci města konkrétnější představu. Rekonstrukcí a rozšířením domu na Koláčkově náměstí do dvorního traktu je podle nich možné nové navýšení kapacity školky Zvídálek o dalších padesát dětí.

„Jsme však stále ve fázi úvah, které nijak neovlivní stávající plán rozšíření školky formou její přístavby. Nové prostory však poslouží jako rezerva. Navíc tím zabráníme, aby v lokalitě nevyrostlo něco, co nezapadne do konceptu areálu, který tam v budoucnu vznikne,“ vysvětlila mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

/FOTO/ Prostor pro rozšíření školky a umístění dětí do nových tříd? Také kvůli této možnosti město ve Slavkově u Brna kupuje od soukromého vlastníka dům v těsném sousedství Mateřské školy Zvídálek na Koláčkově náměstí.

