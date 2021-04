Přímo v obci děti zatím navštěvují Základní školu a mateřskou školu Holubice, kde ale funguje pouze první stupeň. „Současná kapacita naší školy je sice dostačující, ale je to otázka dalších dvou až tří let, kdy už dále nepostačí," komentovala současnou situaci ředitelka školy Milena Vodičková.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkAktuálně se tam věnují zápisům. „Organizujeme je u nás distančně. Zatím v případě zájmu bereme i děti z jiného spádového obvodu, což letos byly pouze tři. Problém je, některé třídy a učebny jsou malé, takže třeba do té nejmenší můžeme dát pouze patnáct dětí," dodala Vodičková.

Na obecním úřadě přitom registrují zhruba čtrnáct set lidí s trvalým pobytem a sto padesát dalších, kteří v Holubicích dlouhodobě žijí. Výstavba domů jich ještě v budoucnu přitáhne asi šest set. Nárůst souvisí s blízkostí Brna a spádovostí obce. „Podle demografické studie časem počítáme s tři sta dvaceti školou povinnými dětmi. To je však pouze střední odhad, reálně může narůst až na tři sta padesát. Stěhují se k nám totiž hlavně mladí lidé, kteří zakládají rodiny,“ vysvětlil starosta Hanák.

Holubice

Počet obyvatel: 1350

První písemná zmínka: 1371

I když jsou Holubice umístěná v okrese Vyškov, tak se nachází v jeho nejzápadnější části a v blízkosti moravské metropole. „Právě perfektní dostupnost do Brna po dálnici D1 je podle mě jedno z největších lákadel mladých rodin, které se stěhují do Holubic. V Brně jste autem za patnáct minut, popřípadě s pomocí integrovaného dopravního systému do třiceti,“ komentoval realitní makléř Tomáš Nechvátal.

Dostupná alternativa

Vzhledem ke zvyšujícím se cenám nemovitostí se podle něj Holubice jeví jako dostupná alternativa bydlení v Brně se základní občanskou vybaveností. „Dalším pozitivním faktorem je, že vše, co lidé neseženou v Holubicích, tak pořídí v nedalekém Slavkově u Brna, popřípadě v Rousínově. Na Brnu tedy nejsou prakticky vůbec závislí,“ doplnil Nechvátal.

S odstupem času pak tedy dětí v Holubicích razantně přibývá. „Do budoucích let už kapacita naší školy nepostačí. Nepomůže ani nějaké půdní vestavba nebo něco podobného. Potřebujeme totiž do pěti let zřízení druhého stupně," zdůraznil starosta Hanák.

Pokud pro něj místo nezajistí, budou muset žáci druhého stupně základní školy jezdit i nadále do Slavkova. Při počtu 160 dětí by to ale znamenalo tři plné autobusy. Proto jsme se dohodli v zastupitelstvu, že půjdeme svojí cestou," dodal Hanák.

Podle zastupitelů obce tak samotné Holubice, které aspirují na překročení hranice dvou tisíc obyvatel, již uživí vlastní základní školu. Jdou tak odlišnou cestou oproti dalším obcím na Slavkovsku, které se Slavkovem u Brna spolupracují na zřízení svazkové základní školy ve městě pro potřeby jejich dětí.

Tip na výlet:

Zámecký park Slavkov u Brna

Zámecký park ve Slavkově u Brna.Zdroj: se souhlasem Zámek Slavkov - AusterlitzZ Holubic mohou zájemci vyrazit například na výlet do šest kilometrů vzdáleného Slavkova u Brna. Tamní zámecký park je přístupný denně od šesti ráno do šesti večer. Rozlehlý park zdobí řada soch Giovanni Giulianiho a Ignáce Lengelacha rozmístěných v ideových celcích a znázorňujících vesměs mytologické bytosti a alegorie. Správci zámku pravidelně obnovují zábavné trasy pro děti. Soutěže a hry ve spodní části parku tak mohou zpestřit rodinné vycházky.