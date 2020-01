Možnost rozloučení se s časem adventu poslechem koncertu láká zájemce z širokého okolí. „Už se na to moc těším,“ usmívá se například Lenka Novotná.

I když je vstupné zdarma, lidé se zastavují u kasičky určené pro příspěvky do tříkrálové sbírky. Házejí tam především mince, ale jsou tam i bankovky. „Sice to není povinné, ale beru to jako slušnost a vyjádření vděku za pěknou akci,“ říká jeden z dárců.

Právě podpora tříkrálové sbírky je přitom hlubším smyslem akce. „Ve Slavkově u Brna začne v sobotu v devět hodin požehnáním v kostele,“ informuje návštěvníky za její pořadatele Jitka Hrabovská.

Kostelní lavice jsou zaplněné, a konečně to tak všechno může začít. Slovo si nejdříve bere slavkovský děkan Milan Vavro. „Přicházeli mudrcové za králem Herodem a vyprávěli mu, že se v Betlémě narodil nový židovský král. Ten je poslal, aby ho našli a on se mu mohl taky poklonit,“ vypráví mimo jiné Vavro.

Poté se přistupuje k samotnému koncertu. Na scénu přichází komorní orchestr Collegium magistrorum Mikulov a posléze i smíšený sbor Ars Brunensis Brno pod vedením švýcarského dirigenta Sebastiena Bagnouda. Poslouchačům hrají skladby od Corelliho nebo Haydna.

Když už je konec, lidé vstávají z lavic a nadšeně tleskají neobyčejnému nasazení vystupujících. „Moc děkuji, jste to nejlepší publikum,“ říká kombinací angličtiny a odvážných pokusů o češtinu Bagnoud.

Lavice se začínají postupně vyprazdňovat, lidé působí spokojeně. „No řeknu vám to takhle, hráli hezky, ale někdy to bylo moc hlasité,“ říká s úsměvem stařenka na odchodu z kostela. Tři králové se do Slavkova teprve chystají.