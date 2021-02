Nezbytná je příprava kulturního programu na tři dny v létě od pátku do neděle. „Zahrnuje pietní akt u pomníku obětem válek, ukázky historie, ale i současnosti našich dobrovolných hasičů nebo okrskovou soutěž družstev SDH. Je také nezbytné pozvání všech rodáků, zabezpečení kapacity pro stravování, ubytování i přípravy ukázky rozvoje obce. Tak, jako před deseti lety, můžeme zajistit výrobu upomínkových předmětů k této akci,“ popisoval starosta.

* V době nouzového stavu žádají představitelé obce o přednostní využití telefonu či e-mailu při vyřizování úředních záležitostí.

Na poslední třídenní sjezd kozlanských rodáků, který se konal v červenci 2011, dorazilo zhruba sedm stovek lidí.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkTehdy to více jak dvojnásobně převyšovalo celkový počet obyvatel Kozlan. „Rodáci do naší obce brali také své partnery a děti. Nejvzdálenější rodák k nám přijel z Kanady, další pak z Německa, Slovenska, Rakouska a samozřejmě z celé České republiky,“ dodal Pospíšil.

Historie - Kozlany se nachází zhruba dvanáct kilometrů od Vyškova, na území úrodné Hané. První zmínka o obci pochází ze čtrnáctého století. Název pochází od pastevců koz nebo od osobního jména Kozel. Ves těžce postihla třicetiletá válka a domov zde našli většinou němečtí osadníci, později se obec počeštila. V závěru devatenáctého století zde žilo okolo pěti set padesáti obyvatel, v současnosti má obec zhruba o dvě stě obyvatel méně.

Tipy na výlety do okolí

Mlýn v Chvalkovicích

Pouhých šest kilometrů od Kozlan najdou výletníci mlýn ve Chvalkovicích na Vyškovsku. Větrný mlýn holandského typu stojí asi pět set metrů východně od obce, vlevo od silnice do Nemochovic. Obilí zde měli naposledy za druhé světové války. Zdivo je z cihel, kuželová střecha je krytá šindelem a mlýn je kulturní památkou.

Střílky

Střílky na Kroměřížsku jsou zřícenina hradu ze čtrnáctého století a od Kozlan jsou vzdálené asi dvacet kilometrů. Hrad přečkal i husitské a česko-uherské války. V šestnáctém století však majitelé hrad opustili a ten se postupně změnil na zříceninu. Z hradu je krásny výhled do okolí. Nachází se kopci nedaleko obce Střílky a lokalitou prochází i nenáročná naučná stezka o celkové délce tři kilometry.

Vyškov – Smetanovy sady

Pokud hledají aktivní povahy cyklostezku, místo pro krásnou procházku a prolézačky pro aktivní pohyb dětí, mohou zavítat do Smetanových sadů ve Vyškově. Zájemci je najdou hned za parkovištěm u místního aquaparku.

Rakovecké údolí

Asi šestnáct kilometrů od Kozlan najdou výletníci Rakovecké údolí s naučnou stezkou. Stezka je dlouhá třináct kilometrů, je okružní, vede po obou březích tamní říčky a je na ní celkem deset zastavení s informačními tabulemi. Zájemci se tak seznámí s keltskou minulostí oblasti, způsobem života ve středověkých vesnicích, ale i rostlinami a živočichy, kteří v údolí rostou a žijí. Stezka začíná na parkovišti u odbočky ze silnice z Račic do Ruprechtova.