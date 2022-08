To byla také její prvotní myšlenka, když před dvaceti lety ještě jako nadšený laik budovala menší zahradu u svého domu. „Objížděla jsem zahradnictví a arboreta, abych se podívala, jak která dřevina vyroste. Jezdila jsem na prohlídky zahrad nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí, ať už při příležitosti dovolené nebo cílených zájezdů. Velmi mě inspirovaly třeba zahrady v Anglii,“ vzpomíná Bednářová.

Z lékařky zahranice

Vystudovala kvůli tomu obor Zahradnické technologie na Zahradnické fakultě v Lednici na Břeclavsku. Tím úplně změnila profesi, kterou byla původně veterinární lékařka. Po mateřské přitom patnáct let pracovala jako farmaceutický reprezentant.

Původní plán na podobu velké zahrady je z její hlavy. „Jsou to například chodníky ve tvaru stromu kolem centrálního řečiště umělého potoka. Mám ale štěstí na šikovné pomocníky a nebráním se nápadům jiných. Během těch let, co zahradu buduji, se postupně nové nápady rodí. Z pomocníků je to hlavně velmi kreativní Petr Škrob, který se svými zaměstnanci tvoří koryto potoka, tůňku, cirkulaci vody a závlahy,“ vyjmenovává.

Právě on jí také vnukl myšlenku postavit na zahradě altánek, který je nyní její dominantou. „Šikovný je i bagrista Marián Rusnák, který byl u zrodu zahrady a přispěl nejen technikou, ale i nápady k řešení. Plno dobrých nápadů vzešlo i od mých rodinných příslušníků. Mnohé ještě čekají na uskutečnění, jsou to zejména dětské herní prvky,“ slibuje Bednářová.

Veškeré výsadby si dělala sama, případně s přispěním rodiny, zatímco další ještě plánuje na podzim. Na zahradě je Jana Bednářová denně, údržbě se věnuje každý den minimálně hodinu. „Když je nejhůř a nestíhám, například před víkendem otevřených zahrad, pomáhá s údržbou i rodina včetně mé skoro osmdesátileté maminky,“ prozrazuje.

Prodejnu zatím udržuje v provizorních podmínkách, a proto má i omezený sortiment. „Snažím se, abych měla "něco od všeho" a případně zákazníkům sháním, co potřebují. Jezdím pro zboží k různým specializovaným školkařům pro dřeviny, trvalky, balkonovky, ovocné dřeviny i alejové stromy. Nějaké zboží beru i z velkoobchodů, je tedy dovezené z Holandska či Německa,“ vysvětluje.

Doplňkově má zahradní dekorace z keramiky či betonu a různé substráty, nabídku zpestří. „Mám už svůj víceméně stabilní okruh zákazníků, který se postupně rozšiřuje s tím, jak se zahrada dostává do povědomí. Zájemcům se mohu věnovat dostatečně, poradenství je nejspíš základ mého prodeje,“ uvažuje Bednářová.

Jen minimum zákazníků přijde a nakoupí bez toho, že by se zeptali na radu. „Až prodejnu přestěhuji, bude ukázková zahrada volně přístupná. Zatím je dostupná po domluvě. Když mám čas, ráda každého provedu,“ dodává Jana Bednářová z Medlovic.