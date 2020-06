Na praktické dopady plánované prázdninové uzavírky silnice I/50 mezi Nesovicemi a Brankovicemi se už připravují obyvatelé zasažených obcí. V Nesovicích ještě nemají informace o tom, kde budou přesně umístěné semafory, které budou během prací na rekonstrukci úseku korigovat dopravu.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

„Mohou se nárazově dělat fronty čekajících aut a pokud by to bylo už ve vesnici, mohl by být i problém na křižovatce,“ obával se nesovický starosta Václav Reška. „Je to ale státní silnice a tam se vás nikdo neptá, jestli je to potřeba opravovat či nikoliv. Možná po několika letech se práce opakují a nastal čas na tento úsek. Určitě to bude ale ku prospěchu, protože nevíme, kdy zase taková příležitost bude,“ uvedl starosta.