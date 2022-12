Novinka bude součástí sítě Sto skupin, rodiče za děti zaplatí orientačně přes 4,7 tisíce korun měsíčně. „Většinou máme jednu třídu pro děti od jednoho roku do tří let a druhou pro děti od tří do šesti. Zároveň platí, že nastavujeme nejnižší možné školkovné tak, aby byla skupinka co nejdostupnější, ale zároveň finančně udržitelná,“ sdělil jednatel spolku Sto skupin Jindřich Fialka.