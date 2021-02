/VIZUALIZACE/ Důstojné místo pro výuku žáků základní umělecké školy i zastávka pro vášnivé čtenáře. Dva roky zůstávala budova bývalé pustiměřské mateřské školky bez využití. V budoucnu se však stane pro místní v obci novým kulturním centrem. „Bývalou dolní školku zrekonstruujeme a část ještě přistavíme. Je to pro nás obrovská akce, jejíž přípravy zahájíme už letos na jaře. Počítáme však s přesahem do dalšího roku,“ potvrdil starosta Pustiměře Vlastimil Smékal.

Studie rekonstrukce. | Foto: Vizualizace: Obec Pustiměř

Děti navštěvují v obci odloučené pracoviště Základní umělecké školy Ivanovice na Hané. Za hudebním nebo výtvarným vzděláním doposud docházely do budovy obecního úřadu a do bývalé školní družiny vedle zdravotního střediska. „Ta je však nyní ve velice nezpůsobilém stavu pro výuku. Celou školu proto přesuneme do rekonstruované stavby,“ vysvětloval starosta.