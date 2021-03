„Spravili jsme u nás budovu obecního úřadu nebo bývalou základní školu,“ zmiňuje starosta Račic-Pístovic Lubomír Pospíšil v rozhovoru pro Vyškovský deník.

Jaké má koronavirová krize dopady pro život v obci?

Souvisí to určitě především s kulturou. Za normálních okolností pořádáme spoustu společenských akcí, které nyní rušíme jednu za druhou. Sám jsem ale koronavirus prodělal se zápalem plic, skončil jsem kvůli tomu dva a půl měsíce v pracovní neschopnosti.

Jak zvládáte v souvislosti s covidem v obci zásobování ochrannými pomůckami?

Máme tady naše hasiče, kteří to zajišťují. Rozdávají dezinfekce i ochranné pomůcky. Dvakrát týdne si je zájemci přebírají v hasičské zbrojnici přes okénko. V případě komplikací je možné zavolat na telefonní číslo, hasiči pomůcky následně také potřebným rozvážejí. Loni jsme přitom patřili k prvním obcím, které nakoupily velké množství dezinfekčních prostředků jak na ruce, tak i na plochy. Dezinfikované jsou čekárny, obchody, veřejná prostranství nebo i lavičky.

Co se u vás povedlo v uplynulém roce?

Za poslední rok jsme například zbudovali dvě zcela nová dětská hřiště. Podstatné přitom je, že jsme vlastně dvě spojené obce. Jedno nové hřiště tak máme v Pístovicích poblíž riviéry. V Račicích podstatě jsme dětské hřiště rekonstruovali na místě původního, je v podstatě nové. Zůstal pouze jeden kolotoč, u kterého to bylo možné z hlediska bezpečnosti. Náklady za obě hřiště dosáhly více jak osm set tisíc korun. Odhadem zhruba padesát procent pokryla dotace od ministerstva průmyslu a obchodu, na kterou jsme ale čekali zhruba rok.

Co byste v dohledné době v Račicích-Pístovicích rádi začali?

Plánujeme rozsáhlou výstavbu chodníků v obou částech obce. V Račicích to ale komplikuje aktivita katastrálního úřadu, který nově přeměřuje nepřesnou mapu katastru Račice. Pozemky pro chodníky přitom nejsou jen na našich pozemcích, ale také na území správy silnic potažmo Jihomoravského kraje, kde ale není žádný problém. Na několika desítkách míst bude chodník částečně ležet na pozemcích soukromých osob. Nejdřív jsme jednali a připravovali smlouvy, ale kvůli změnám v mapách se v některých případech majitelé pozemků změní. Proto jsme to přibrzdili a čekáme na novou katastrální mapu. Projekt ale máme připravený s rozpočtem přesahujícím šestnáct milionů korun. Jsou to pro nás velké peníze, proto požádáme fond dopravní infrastruktury o dotaci, která by náklady pokryla minimálně s pětasedmdesáti procent. Tento rok nám dále dají do země kabely na internet a televizi, aby se mohl připojil každý dům. Je to však pro obec bezplatné, dali jsme pouze souhlas s uložením kabelů do pozemků obce.

Obec vlastní řadu nemovitostí. Jak se o ně staráte?

Račice-Pístovice jsou starobylá obec a máme tady stavby i dvě stě let staré, které se různými cestami dostaly do našeho majetku. Jsme raritou, protože vlastníme i kostel, respektive zámeckou kapli. Máme tedy mnoho nemovitostí, ale je to spíše zátěž, protože vyžadují opravy. Spravili jsme takto budovu obecního úřadu nebo bývalou základní školu v Pístovicích, která je dnes určená pro společenské setkávání, hasiče a je zde umístěna knihovna. Budovu školy v Račicích, kde je umístěna mateřská škola, jsme přitom opravovali asi dvě volební období, v loňském roce jsme dokončili kompletní odvlhčení a fasádu zhruba za šest milionů korun. Budova má nová okna, novou střechu i sociální zařízení, plynové topení a úpravy okolí.