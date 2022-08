Zdroj: Deník/Jakub Dostál

Památkáři vydávají ke všem záměrům závazná stanoviska, vyrážejí také na kontrolní prohlídky. „Jedná se o původně raně gotický hrad zmíněný už roku 1285. Po roce 1568 byl přestavěný na renesanční zámek s arkádovým dvorem a dvěma předzámčími i s kostelem,“ připomněla za brněnské památkáře Radmila Stránská.

U předzámčí míjejí návštěvníci i nyní řemeslníky. Spravují bývalou hájenku a stodolu, přibude v nich jedenáct nových apartmánů. „Na rozdíl od zbytku areálu tady máme v podstatě volnou ruku, ale zachováváme ráz v takovém duchu, který vedle zámku nepůsobí rušivě. Stavba je už pod střechou, také tady zbývá fasáda,“ doplnil zástupce firmy, která památku od kraje koupila před pěti lety.

Stará vozidla a dobová móda uchvátily návštěvníky ve Slavkově u Brna

Zámek skončí na podzim znovu uzavřený pro další rozsáhlou rekonstrukci. „Počítáme tady s wellness centrem, pokoje budou dvou až třílůžkové s vlastními koupelnami. Nejen hosté získají také malý venkovní bazén, zároveň při tom chceme zachovat prohlídky pro veřejnost. Plánujeme restauraci v bývalé školní jídelně,“ pokračoval Pala.

Mimo letní sezonu provozovatelé rádi uvítají i páry, které hledají vhodné místo pro svatby. O prázdninách památka láká četné zájemce ať už kvůli historii nebo bydlení. „Jsem nadšená, že se po dlouhých letech se zámkem konečně něco děje. Určitě sem brzy rádi zavítáme znovu,“ chválila třeba Eva Boháčková.

ZÁMEK RAČICE



Renesanční zámek s empírovými úpravami.



Nabízí dva prohlídkové okruhy.



Vlastník postupně zařizuje hotel.



Na změny dohlíží památkáři.

Mimo pětadvacet milionů za koupi investovali majitelé do oprav zatím sedmadvacet milionů korun, na pokrytí nákladů využívají pouze soukromé peníze. Odhady celkové částky nutné na opravy byly před třemi lety do devadesáti milionů, mění to ale současná krize.

Odborníci vyzdvihují zachované prvky, které jsou charakteristické pro renesanční období. „Jsou to pískovcové arkády s reliéfní výzdobou z roku 1608 na nádvoří, dále také sál s kamenným krbem zdobeným erby Hanuše Petřvaldského a obou jeho žen z roku 1612. Za zmínku stojí i kašna z konce šestnáctého století nebo pamětní deska ze sedmnáctého. Poslední zásadní přestavbu v době klasicismu zahájil tehdejší majitel panství baron Mundy v roce 1831,“ komentovala památkářka Stránská.

Zámek je známý také tím, že v něm v roce 1938 krátce sídlil hlavní štáb československé armády před Mnichovskou dohodou. V závěrečném období sloužil jako učiliště, což zahrnovalo i ubytování pro žáky.

Ti sem mířili ze širokého okolí a pocházeli zpravidla z problematického prostředí. „Ústřední topení tady měli teprve od poloviny osmdesátých let, do té doby tahali putny s uhlím do druhého nebo třetího patra. V předzámčí byl zase dětský domov,“ zmínil Pala. Proměnu památky ocenil i architekt Ivo Boháč. „Rozhodně stojí za prohlídku. I přes pohnutou historii si zachoval historické a umělecké hodnoty,“ dodal Boháč.