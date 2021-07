Vše je zdokumentované měřeními. Jedním z řešení bude podpora zeleně ve městě. „Do budoucna to ve Slavkově ovlivní výstavbu. Například už u projektu nové školky na Koláčkově náměstí počítáme se zelenou střechou,“ doplnila Slámová.

Zeleň slouží jako přirozené chlazení. V uplynulém období na to reagovali také projektanti živé tovární haly LIKO-VO právě ve Slavkově u Brna, představili ji předloni. Tepelnou stabilizaci tam zajišťuje zelená střecha a fasáda, retenční jezírko i další technologie.

„Interiér potřebuje minimální dochlazování, a přesto je tam dobré klima na práci pro naše lidi. Stejně tak ochlazuje svoje okolí. Je to pro život úplně jiná hala než jsou ty dříve postavené,“ komentoval nyní již bývalý ředitel rodinné firmy LIKO-S Libor Musil.

Také obyvatelé Slavkova u Brna se přitom zapojí do přípravy adaptační strategie města na změny klimatu, která reaguje i na výše zmíněná zjištění. „Už v minulém roce jsme sbírali data o klimatické situaci ve městě. Dokumenty mohou Slavkov zvýhodnit v žádostech o dotace související s přípravou na klimatické změny,“ vysvětlila Slámová.

Týká se to dotací na zelené střechy, dešťovku a další ekologické projekty. Zájemci se už zapojují do ankety, ve které městu sdělují, jak vnímají změnu klimatu ve Slavkově a jak se k tomuto problému má město v budoucnu postavit. Čas mají ještě do konce července, zatímco strategie má být hotová do ledna.

„Téma rezonuje také v souvislosti s tornádem na jihu Moravy a povodněmi v Německu. Základní hodnotou přitom bude ochrana zeleně,“ zdůraznila mluvčí města, která zmínila také další možnosti zapojení lidí formou veřejných debat nebo besed na školách.