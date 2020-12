O novinkách týkajících se očkování a dodávek vakcín v úterý po jednání krizového štábu informoval Jan Grolich. V lednu získá kraj po týdenních dávkách dohromady padesát tisíc kusů vakcín. „Čtyřicet tisíc dostane Fakultní nemocnice Brno a deset tisíc Fakultní nemocnice u svaté Anny," upřesnil Grolich.

Samozřejmostí pro kraj je podle něho očkování zdravotníků ve všech krajských nemocnicích. „Prioritně co nejdřív vytipujeme domovy důchodců a další zařízení, která mohou být v první vlně naočkovaná, abychom je co nejdřív ještě v lednu zvládli. Do zařízení budou jezdit týmy z fakultních a krajských nemocnic, které očkování provedou," řekl Grolich.

První den očkování

V úterý členové krizového štábu oficiálně ustanovili očkovací tým, který bude očkování na jihu Moravy koordinovat. Krajským koordinátorem se stane přednosta Kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petr Husa.

Stříkačky a jehly

Grolich dále řekl, že na jihu Moravy uvažují o nákupu stříkaček a jehel. „Protože budou ve velice blízké době nedostatkovým zbožím. Jsme připraveni je pořídit, abychom byli schopní z našich zásob vykrýt hluchá místa, když by v některých zařízeních tento materiál chyběl," vysvětlil hejtman.

Ze záložní nemocnice na brněnském výstavišti se má stát očkovací centrum. Podle Grolicha tam zdravotníci mohou denně naočkovat až tři tisíce lidí za předpokladu dostatečného množství personálu, který pro takové množství naočkovaných muselo tvořit třicet očkovacích týmů a administrativní pracovníci.

V Brně už v pondělí zdravotníci podali vakcínu klientům v domovech důchodců ve Foltýnově a Věstonické ulici. V úterý se k nim přidali důchodci v zařízení ve Vychodilově ulici. „Ve středu mají být vakcíny k dispozici pro další klienty ve Věstonické a Holásecké, ve čtvrtek pak na Kociánce," uvedla na sociálních sítích brněnská primátorka Markéta Vaňková.

V brněnských domovech pro důchodce zřizovaných městech mohou naočkovat dohromady přes sedm stovek klientů. „Očkování se provádí na základě konzultací s lékaři a vždy za jejich přítomnosti, je dobrovolné a provádí se přímo na pokojích, takže je pro důchodce maximálně komfortní. Dobrá zpráva je, že zatím nebyly zaznamenány žádné negativní zdravotní reakce," řekla Vaňková.