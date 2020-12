Pohořelického kapra zájemci zakoupí od pátku na bučovické ulici ve Slavkově u Brna nebo v Zahradním centru Bučovice. Od soboty je pak zákazníci najdou také ve stánku před prodejnou TESCO ve Vyškově. Ryby od firmy odebírá také prodejna Antonína Srny v Pístovicích. Produkce je přitom oproti minulým rokům nižší. „Máme ale kvalitní ryby. Spotřebitel u nás dává přednost kusům o hmotnosti tři až tři a půl kilogramu. Takových máme dostatek a věříme, že svou produkci uplatníme tady u nás, když už poklesl odbyt na export,“ doufal Osička.

Mnozí Jihomoravané se sháněním ryby na sváteční stůl nečekají na poslední chvíli. „Objednávali jsme raději v předstihu,“ potvrdil například Jiří Bareš.

Podle zkušeností prodejců však lidé vesměs nespěchají. Potvrdili to i v Blansku, kde kapry zájemci zakoupí od soboty na tradičním místě v ulici Sloupečník. „Největší nápor kupujících očekáváme mezi jedenadvacátým a dvaadvacátým prosincem. Pak to bývá ještě třiadvacátý prosinec večer, ale to už často bývají ryby vyprodané. Za ta léta přitom nepamatujeme, že bychom některý rok část ryb vůbec neprodali,“ zdůraznil informoval předseda pobočního spolku Blansko Moravského rybářského svazu Martin Sklář.

Důraz se v poslední době více klade na podmínky uskladnění ryb. „U nás jsou sádkované v rekonstruovaných velkých nádrží s průtočnou vodou, takže netrpí nedostatkem kyslíku a nejsou stresované malým prostorem. To vše se pak odráží i na kvalitě masa. Prodávat budeme v Blansku vždy v čase od devíti do šestnácti hodin a den před Vánoci až do osmnácti hodin, pokud ovšem ryby neprodáme dříve,“ potvrdil Sklář.

Krize zasáhla i rybáře

Sezona je přitom pro rybníkáře nesmírně důležitá. Koronavirová krize je totiž zasáhla podobně jako další odvětví. „Komplikací bylo třeba uzavírání hranic okolních států kvůli znemožnění vyvážení ryb. Do uzavřených restaurací jsme pak byli zvyklí dodávat již zpracované ryby. S napětím očekáváme, zda alespoň stánkový prodej vydrží aspoň do Vánoc. Věříme, že tak ryby dostaneme tam, kde je o ne zájem,“ uvažoval Osička.

Zákazníci si za kapra zpravidla nepřiplatí. „U nás jsme cenu neměnili již řadu let. V sádkách zůstává devětadevadesát korun za kilogram,“ potvrdil Sklář. I jinde nejsou ceny navzdory současné situaci odlišné od toho, na co jsou nakupující zvyklí.

Od čtvrtka mezi osmou a sedmnáctou hodinou prodávají kapry také v Hodoníně. Zájemci je nakoupí v Rybářství Hodonín přímo od chovatele mezi sedmou až osmnáctou hodinou. Ceny se tu tradičně pohybují na devadesáti korunách za kilogram.

Kapr stále vede

U lidí je možné vysledování jasných preferencí. „Vesměs mají zájem hlavně o kapra hladkého. Klasických šupináčů obecně moc není, což je to dáno i tím, že zájemci především z důvodu úpravy poptávají spíše hladkého,“ reagoval předseda blanenských rybářů.

Stále přitom jasně převažuje popularita kapra navzdory části lidí, která je ochotná vyzkoušet na svátečním stole něco nového. „Kapr je u nás opravdu tradiční vánoční rybou. Z dalších druhů kaprovitých ryb převládá amur bílý a z ryb lososovitých se prodává zvláště pstruh duhový,“ vyjmenovával Sklář.

Zásadní je stále dodržení veškerých nezbytných opatření, která jsou spojena s prodejem. „Vyzvali jsme k tomu všechny naše zákazníky. Týká se to dodržení všech protiepidemických opatření, což je především udržování rozestupů a nošení roušek,“ dodal Sklář.