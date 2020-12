„O vánoční atmosféru Vyškované nepřijdou, projdou si nádherně vyzdobené Masarykovo náměstí a nasvětlené ulice, zazvoní si na zvoničku pro štěstí, potěší je krásný vánoční strom i z lipového dřeva vyřezaný betlém, který se letos znovu rozšířil o nové postavy,“ přiblížil vyškovský starosta Karel Jurka.

Zato radnice nepočítá s klasickou podobou předvánočních trhů.

„S ohledem na epidemiologickou situaci jsme aktuálně připraveni pozvat prodejce stejně jako v minulých letech, a to od středy 9. do úterý 22. prosince. Trhovce jsme již oslovili, zájem z jejich strany je. Nájemné z prodejních míst by opět šlo na dobročinné účely. Bohužel musíme zrušit kulturní program,“ sdělila místostarostka Karin Šulcová.