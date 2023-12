/FOTO, VIDEO/ Doprovodný program letošních vánočních trhů vrcholil na Masarykově náměstí ve Vyškově. Ve čtvrtek na pódiu vystoupila skupina Queenie, která byla letos jejich hlavním tahákem. Pro Vyškovany připravila show plnou hitů z pestrého repertoáru Freddieho Mercuryho a kapely Queen. Za poskytnutí videí a fotografií děkujeme Marii Nezbedové.

Ve čtvrtek vystoupila skupina Queenie, která byla letos hlavním tahákem trhů ve Vyškově. | Video: Marie Nezbedová

Kapela Queenie pochází z Prahy a za sedmnáct let své existence uspěla v tuzemsku i v zahraničí. Usiluje o precizní ztvárnění písní legendy světového rocku živě v původních aranžích a tóninách. Členové skupiny už uskutečnili na tisíc koncertů po několika kontinentech. V minulosti vystupovali mimo jiné i na oficiální narozeninové oslavě královny Alžběty II.

Michael Kluch zazpíval v centru Vyškova legendární skladby jako We Will Rock You nebo I Want to Break Free. „Stát na jevišti v roli Freddie Mercuryho je pro mne obrovskou výzvou. Každý koncert vnímám jako by byl můj první a dokud nestojím na pódiu, jsem vždy nervózní z toho, co se může stát. Uklidňuji se alespoň myšlenkou na vše, co již máme za sebou, že ať se cítím jakkoli, určitě dobře dopadne i další show.. Za tu euforii na jevišti tento dokola opakující se stres stojí,“ prohlásil Kluch před časem na oficiální facebookové stránce.

