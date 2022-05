V uplynulém období si restaurátoři stěžovali na bezohledné chování některých návštěvníků v podobě dětí lezoucích po památkách nebo hrubé manipulace. „Sezóna je nyní teprve na počátku a ještě jsme netrávili kontinuálně tolik času v parku, abychom nějaký posun k lepšímu či horšímu zaznamenali a mohli jej hodnotit. Nicméně po primární obhlídce všech doposud zrestaurovaných soch jsme po letošní zimní přestávce snad poprvé neobjevili žádná zásadní poškození, která byla jasně zaviněna člověkem,“ komentovala odbornice Dana Macounová, která v parku pracuje už roky.

K nadcházejícímu období však vzhlíží s obavami. „Je třeba brát v úvahu, že letos vzhledem k opadnutí nejrůznějších epidemiologických opatření můžeme na zámku a v parku předpokládat větší návštěvnost. O to důležitější bude dobrá osvěta, napomínání a nepolevující náhodné kontroly,“ uvažovala restaurátorka.

Rizika spojená s návštěvníky připustila i ředitelka Zámku Eva Oubělická. „Pokračujeme v preventivních a bezpečnostních opatřeních jako v minulých letech. Po pauze způsobené pandemií samozřejmě počet akcí vzrůstá, nicméně park byl otevřen po celou dobu pandemie a často byl jediným možným cílem volnočasových aktivit,“ doplnila ředitelka.

Alespoň jednou ročně park navštíví také Lucie Nováková z Tučap na Kroměřížsku, dosavadní výsledky práce restaurátorů obdivuje. „Jelikož manžel pracuje v Květné zahradě v Kroměříži, vím jak pracné jsou renovace soch. Ty ve Slavkovském zámeckém parku jsou krásné a vypadají jako nové. Rozzářily zahradu,“ chválila návštěvnice.

Sama si všimla neohleduplnosti některých dalších návštěvníků. „Většinou, když se jedeme podívat do zámku a parku, tak tam moc lidí nebývá, ale v době Festivalu živých soch jsem si všimla hned několikrát, jak se lidé k sochám a celkově k parku chovali. Trhali větve, posouvali cedulky u živých soch, kopali do kašny a lezli na již zmíněné opravené sochy. Nejhorší na tom je, že to byly děti. A u nich stáli rodiče a buď jim vůbec nic neřekli nebo je vynesli na podstavec ještě s nějakou baštou v ruce,“ vzpomínala Nováková.

Takovému chování nerozumí. „Vím, že děti za to nemůžou, ale rodiče by měli být trochu ohleduplní a neničit práci restaurátorů. Slavkovský zámek a park jsou chloubou města a rádi se zase vrátíme,“ dodala Nováková.

Prozatím výraznější zátěži památky v parku ještě nečelily. „Zatím tam nedochází ke zvýšení návštěvnosti, která by mohla mít negativní vliv na stav soch. Situace monitorujeme společně se službou ostrahy, při větších akcích posilujeme ochranku a věříme, že návštěvníci budou krásu našich soch oceňovat pouze pohledem. Protože ten stojí skutečně za to,“ dodala Oubělická.

Autory soch v parku jsou benátský rodák Giovanni Guliani, sochař Ignác Lengelacher a další neznámí autoři. „Vzhledem k tomu, že zámek s předzámčím, parkem a sochařskou výzdobou je národní kulturní památkou, již několik let veškeré restaurování pokračuje za odborného dohledu Národního památkového ústavu,“ dodala brněnská památkářka Radmila Stránská.

Sochy jsou podle restaurátorů významně poškozené především vlivem povětrnosti a také díky jejich těsnému obklopení zelení. Nárůsty řas, lišejníků ale i mechů výrazně přispívají k poškozování jejich povrchu, čímž ztrácíme detailně a precizně provedené tvary. Tento jev se nedá bez pravidelné údržby zastavit a kámen také vlivem prudkého střídání teploty, působením srážek a podobně přirozeně zvětrává.