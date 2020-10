„Představa, že budeme neustále škrtat na provozních výdajích, abychom udrželi investice ve městě je bohužel těžko proveditelná. Troufám si říct, že tohoto nelehkého úkolu jsme se zhostili už v minulých letech a ve většině příspěvkových organizací fungují „na doraz“ už dlouho,“ zdůraznil slavkovský starosta Michal Boudný.

Daň z nemovitosti je jedinou daní, jejíž výši určuje místní samospráva a peníze z ní putují přímo do rozvoje města. „Měli jsme tedy na výběr zvolení koeficientu od jedné do tří s dalšími odlišnostmi v jednotlivých typech nemovitostí. Rozhodli jsme se jít zlatou střední cestou, po které se mnoho měst a obcí jako například Šlapanice, Kuřim, Tišnov nebo Rosice, vydalo už před mnoha lety,“ uvedla místostarostka Marie Jedličková.

Jako koeficient při výpočtu daně tak ve městě využijí místo jedničky od příštího roku dvojku. „Naše město v tomto ohledu patřilo k „nejlevnějším“ lokalitám. S ohledem na jeho nezbytný rozvoj a každoroční boj o peníze tento model nejde držet do nekonečna. Jakkoli je nyní nepopulární a nedělá se nám snadno,“ vysvětlila Jedličková.

Raději hledání úspor

S načasováním schvalování obecně závazné vyhlášky nesouhlasí bývalý starosta a opoziční zastupitel Ivan Charvát. Kritizoval také formu projednávání. „Například argument, že dopady na obyvatele budou vykompenzovány růstem průměrné mzdy nebo jednorázovým příspěvkem k penzím, zrušením superhrubé mzdy nebo argument, že dopady koronaviru budou v době splatnosti této daně minimální, považuji za nepřijatelné,“ komentoval Charvát.

Vedení města doporučil hledání více úspor v rozpočtu města jako celku. „Až poté, co by to veřejně deklarovali, by případně mohli přistoupit k přenesení finanční zátěže na poplatníky této daně,“ doplnil zastupitel.

Majitel rodinného domu, za který mu byla dosud vyměřena daň ve výši 320 korun ročně, v květnu příštího roku zaplatí šest set korun. Byt o výměře šedesáti metrů čtverečních byl dosud zatížen daní 230 korun, která se v příštím roce zvýší na 576 korun. Zatímco v posledních sedmadvaceti letech pak podnikatel za výrobní dílnu a prodejnu o výměře sta metrů čtverečních odváděl tisíc korun ročně, od příštího roku to budou už tři tisíce. Příjmy městské pokladny se tak za rok navýší o téměř šest milionů. „Jsou to velké peníze, za které zejména udržíme ojedinělý svoz a zpracování biologického odpadu i finanční ztrátu z hospodaření s komunálním odpadem bez nutnosti zdražování známek na popelnice. Už nyní na tyto neustále zdražující se služby město doplácí přes čtyři miliony korun,“ vysvětloval Boudný.

Navíc se obává dalším výpadkům kvůli rušení superhrubé mzdy. „Ty by mohly plánované investice zbrzdit. Nadále pro město prioritní mít připravené projekty tak, aby měly šanci na úspěch v chystaných dotačních výzvách,“ dodal starosta.

Město plánuje v příštím toce dokončení rekonstrukce střechy na základní škole Komenského, rekonstrukce ulice Malinovského, oprav chodníků a výstavby parkovacích stání nebo veřejného osvětlení. Za letošní rok přitom podle odhadů přijde na sdílených daních o deset až dvanáct milionů korun.