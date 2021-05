N Svoji současnou podobu však získával především díky opravám v sedmnáctém století. Za pozornost stojí také blízké sousoší svatého Jana Nepomuckého. Po obci a jejím okolí zájemci najdou také upomínky na oběti obou světových válek.

Obec nemá vlastní základní školu, místní děti ale navštěvují školku s kapacitou devětatřiceti míst. "Aktuálně je dostačující. Primárně je určená pro místní, ale pokud nám zbývají volná místa, tak je nabízíme okolním obcím," doplnil starosta Vážan nad Litavou Václav Matyáš.

Vážany nad Litavou



Počet obyvatel: 735

První písemná zmínka: 1287

Významný rodák





Jakub Pavelka



Narodil se 1865 v Linhartských Vážanech, což byl dřívější název Vážan nad Litavou. Vysvěcený na kněze byl roku 1889 v katedrála svatého Petra Pavla v Brně a nastoupil do farnosti v Rudíkově, následně působil v Přibyslavicích a Nových Hvězdlicích. Roku 1912 přeložil kancionál Cesta k věčné spáse. V roce 2005 byla odhalena pamětní deska u rodného domu Jakuba Pavelky ve Vážanech nad Litavou.

Tip na výlet v okolí

Papouščí zoologická zahrada Bošovice



Dobrodružnou výpravu do dalekých zemí mohou podniknout výletníci, kteří dorazí do nedalekých Bošovic. Papouščí zoo je otevřená denně od deseti dopoledne do šesti v podvečer. Všechny expozice jsou venkovní, příchozí tedy o nic nepřijdou. Vstupenky zakoupí přímo na pokladně. Otevřené je i okénko s občerstvením.

Zámek Slavkov u Brna



Od procházek zámeckým parkem k prohlídce výstavních sálů mohou přejít návštěvníci slavkovského zámku. „Jsme velmi rádi, že můžeme přivítat první návštěvníky. Jako historické muzeum už můžeme otevřít naše expozice, i když zatím bez skupinových prohlídek,“ uvedla ředitelka zámku Eva Oubělická. Na své si přijdou zejména rodiny s dětmi. „V přízemní galerii jsme připravili novou výstavu o večerníčcích a pro rodiny bude přístupná i dětská trasa historickými salonky, na které si děti mohou vyluštit šifru pana knížete,“ přiblížila ředitelka.