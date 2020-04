„Nejprve jsme zajásali, potom jsme ale zjistili, že nejsme schopni splnit podmínky uložené usnesením vlády,“ uvedli zástupci vyškovského zooparku.

Vstupenky by totiž museli prodávat jen předem přes e-shop, který zatím nemá a do čtyřhektarové zoo by denně směli vpustit jen šest stovek návštěvníků s předem koupenou vstupenkou.

Vedení vyškovské ZOO proto zatím ponechá bránu zavřenou a návštěvníky přivítá, až vláda podmínky k otevření více uvolní.