Vyškov zaostal pouze za Znojmem a Kyjovem, když si oproti loňskému ročníku o jedno místo polepšil. „Lidé si myšlenku třídění odpadu před lety osvojili a jednotlivé barevné kontejnery často a správně využívají,“ potvrdil starosta Karel Jurka.

O úspěchu rozhodovalo množství tříděného odpadu na obyvatele nebo počet tříděných komodit. Podle místostarosty Josefa Kachlíka je kritériem také hustota sběrné sítě a sběr nápojových kartonů či odpadů. Údaje se vtahovaly k období od posledního čtvrtletí loňského do třetího čtvrtletí letošního.

„Nepolevíme, protože vždy je co zlepšovat a budeme nadále vytvářet co nejlepší podmínky. Výdaje za nakládání s odpady budou pro příští rok vyšší o osmdesát tisíc korun, a to z důvodu navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad na dalších stanovištích. Týká se to zejména Domu s pečovatelskou službou v Polní ulici nebo místní části Lhota,“ dodal Kachlík.