S iniciativou přišel ředitel Pavel Klvač. „Knihovníci a knihovnice v Německu se totiž do trasování zapojili již v první vlně pandemie letos na jaře. Když minulý týden začali trasovat zaměstnanci brněnské Knihovny Jiřího Mahena jako první z jihomoravských knihoven, bylo rozhodnuto. V pondělí jsem kontaktoval Krajskou hygienickou stanici v Brně a vše pokračovalo jako po másle. V úterý jsme vyřídili papíry, ve středu se uskutečnilo on-line školení a od čtvrtka už trasují," popsal Klvač.

Trasování přitom rozhodně není tak snadné. „Pracovnice z Krajské hygienické stanice nám na školení vysvětlila, co je to Chytrá karanténa. Pak už se věnovala konkrétnímu popisu počítačové aplikace Dakleta, postupům kontaktování pozitivně testovaných osob a vyplňování požadovaného formuláře,“ přiblížila jedna ze zapojených knihovnic Zdeňka Adlerová.

Ta do nové práce vstupovala poprvé sama ještě s velkým strachem. „Spousta manuálů vypadala velmi složitě. U jednoho z prvních hovorů jsem dokonce musela kontaktovat Help Desk, protože jsem formulář nemohla "uložit". Po patnácti minutách pátrání však pracovník HD našel chybu a vše dobře dopadlo. V podstatě to bylo pro mě druhé, velmi praktické školení,“ vzpomínala Adlerová.

Volá lidem z celého Jihomoravského kraje, kteří měli v posledních dvou dnech pozitivní test na Covid 19. „Snažíme se zjistit, kde se v posledních dnech pohybovali, kde a od koho se mohli nakazit, s kým jsou teď v kontaktu a jaké mají příznaky. Vše vyplňujeme do speciální počítačové databáze. Podle mé zkušenosti je většina volaných vstřícná, hovor trvá deset až patnáct minut. Většinou se nakazili na pracovišti nebo doma v rodině,“ popsala jedna z jejích kolegyň, která si nepřála být jmenovaná.

Mluvit v klidu

Dobré zkušenosti potvrdila i Marie Kachlíková. Oslovení s ní spolupracují a vycházejí jí vstříc. „Zatím jsem neměla odmítnutí, ale problematičtější jsou ti, kteří jsou v nemocnicích nebo sociálních zařízeních kvůli zdlouhavějšího postupu. Většinou je nejdříve nutný hovor se zdravotní sestrou, která má vzhledem k vytížení málo času, a tak musí se hovor odložit na později nebo odkazují na další a další telefonní klapky na jiná oddělení, kde mají o dotyčném dokumentaci a podobně,“ vyprávěla.

Ivaně Šrámkové se zatím osvědčilo mluvit v klidu. „Komunikuji bez nějakých emocí, na závěr poděkuji za čas, který mi věnovali, a popřeji jim, ať se co nejdřív uzdraví a jsou v pořádku. Možná jsem měla i štěstí, že se mnou byli ochotní mluvit. Hovor většinou netrval déle než dvacet minut, ale záleží na konkrétním člověku,“ komentovala Šrámková.

V této pomoci hodlají v knihovně pokračovat dokud bude potřeba. „Samozřejmě po jejím případném znovuotevření se budeme muset věnovat především našim čtenářům. Možnosti dalších dobrovolných aktivit se tím z pochopitelných důvodů omezí,“ dodal ředitel Klvač.

Podobná pomoc je pro hygieniky velice cenná s ohledem na to, jak velkému tlaku zvláště v posledních týdnech čelí. „Krajská hygienická stanice informovala, že jejich personální kapacity jsou s ohledem na nárůst počtu nakažených pro potřeby trasování nedostačující,“ potvrdila i mluvčí kraje Monika Brindzáková.