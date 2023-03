/FOTO, VIDEO/ Uzavírka mostu na Olomoucké ulici ve Vyškově komplikuje od středy jízdu řidičům. Ještě v ranních hodinách přitom někteří lokalitou projížděli. Krajští silničáři s tím mají zkušenost z podzimní uzavírky při první fázi oprav mostu. Už v dopoledních hodinách však rozmisťovali k zákazovým značkám zábrany, které tady zůstanou po dobu stavby. „Nelze ale stoprocentně zaručit, že někteří řidiči, kteří nerespektují dopravní značení, tyto zábrany posunou tak, aby mohli daným místem projet,“ sdělil Richard Pokorný ze Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Uzavírka mostu na Olomoucké ulici ve Vyškově komplikuje od středy jízdu řidičům. | Video: Deník/Jakub Dostál

Kvůli uzavření mostu jezdí po objízdných trasách na cestě do práce například Jan Brtníček z Vyškova. „Jezdím po dálnici na sjezd do Drysic a poté zpátky na ulici Sochorovu před most. Časově to je přibližně o osm minut delší než před uzavírkou,“ komentoval Vyškovan.

V případě trasy přes Dědice stráví jízdou oproti běžné cestě asi o deset minut déle. „Takže to jsou docela podobné časové dojezdy. Komplikace ovšem nastávají až odpoledne, když se jede zpátky a zároveň končí vojáci ve vyškovských kasárnách. To se cesta ještě prodlouží,“ dodal Brtníček.

Mapa objízdných tras. Pro zvětšení rozklikněte.Zdroj: se souhlasem Správy a údržby silnic JMK

Dělníci budou na místě pracovat na opravách mostu podle předběžného plánu až do osmého května. Kraj řeší za více jak dvanáct milionů korun špatný technický stav. Řidiči využívají obousměrnou objízdnou trasou po silnici III/0462 od křižovatky s II/430, dále po silnicích II/430 a I/47 až ke křižovatce s II/428 v Ivanovicích na Hané. Odtud jedou po II/428 ke křižovatce II/428 a III/0462 v blízkosti D46 Mimoúrovňové křižovatky Drysice a pokračují dle dopravního značení. Vozidla přesahující výšku tři metry mají trasu po dálnici.

Městští strážníci se zaměří podobně jako loni na smíšenou stezkou pro chodce a cyklisty ze Sochorovy ulice do Smetanových sadů, kde si někteří řidiči zkracovali cestu. „Platí to, co na podzim. Řidičům hrozí pokuta do dvou tisíc korun,“ potvrdil mluvčí Vyškova Michal Kočí.