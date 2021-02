Parkování v okolí vyškovské nemocnice je přitom pro řidiče dlouhodobě značně komplikované. „Jakmile v ní ale získají dostatek očkovacího přípravku, vyčleněné bude pro potřeby očkovaných také přilehlé parkoviště. Jeho mapka je kupříkladu na webových stránkách zařízení,“ komentoval starosta Vyškova Karel Jurka.

Zdravotníci zatím očkují na chirurgickém oddělení. „Je samozřejmě logické, že to lokalitu později může zatížit. To by se však týkalo prakticky každého takového očkovacího centra. Až praxe ukáže,“ dodal Jurka.

Krajský koordinátor pro očkování Lukáš Homola potvrdil, že zájemce zpočátku naočkují vakcínou od firmy Pfizer BioNTech podobně jako na jiných očkovacích místech v kraji. „S přeočkováváním se pak počítá po jednadvaceti dnech. V praxi to znamená, že první tři týdny budou volné termíny,“ vysvětloval Homola.

Další tři týdny pak budou určené pro přeočkovávání. „Počet volných termínů se tak výrazně sníží. Tento scénář se nyní odehrává v očkovacích místech, která fungují už od ledna,“ zdůraznil krajský koordinátor.

Registrace k očkování je plném proudu na https://registrace.mzcr.cz. Je tam už navíc otevřený i rezervační kalendář očkovacího místa Nemocnice Vyškov. Zájemci zamíří do zmíněných prostor chirurgického oddělení v levém křídle hlavní budovy do druhého patra.

Zástupci kraje hledali s pomocí vedení města vhodné místo, které splní požadované podmínky k proočkování maximálního množství obyvatel v co nejkratší době. Vyškovská nemocnice má povolené očkování v testovacím režimu. „Půjde o komfortní řešení pro zájemce o vakcínu i pro naše zaměstnance,“ zdůraznil ředitel nemocnice Zdeněk Horák.

Prozatímní umístění očkovacího centra v areálu potvrdil také hejtman Jan Grolich. „Vedení vyškovské nemocnice chce co nejdéle udržet očkování v jejím areálu. Neusiluje o to, aby se hned přesouvalo do očkovacího centra, takže Vyškov je tak oproti jiným jihomoravským městům trochu výjimka. Jinak všude připravujeme scénář, že jakmile bude dostatek vakcín, nemocnice se budou stěhovat do očkovacích center,“ zdůraznil hejtman.

Uvolnění rukou v očkovacích centrech mimo vlastní prostory vítala naopak například Fakultní nemocnice Brno. „Nemáme totiž další prostory, kde bychom mohli očkovat velké množství zájemců. Platí to zvláště, když na místě musejí ještě třicet minut po očkování setrvat, kvůli případné alergické reakci," vysvětlila mluvčí zařízení Veronika Plachá.

Ve Vyškově se přesunulo zároveň stanoviště pro antigenní testování, které v areálu nemocnice také pokračuje. Od tohoto týdne se nachází v náhradním prostoru v areálu polikliniky. Vchod je možný z boční strany budovy a odběrové místo tam zájemci najdou v prvním patře.