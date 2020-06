„Mnohé, co by se běžně dělalo na podzim, se zvládlo nyní. Takovým malým bonusem pro návštěvníky proto bude, že letos neplánujeme obvyklou zářijovou odstávku,“ informoval vyškovský místostarosta Roman Celý.

Ten si zároveň pochvaloval návštěvnost atrakce v uplynulých dnech. Maximální kapacita je v současnosti v akvaparku omezena na dvě stovky osob. Hlídá ji tam docházkový a pokladní systém. „Po dosažení stanovení kapacity není možné další vstup prodat. Systém zájemce pustí teprve, když se uvolní místo,“ vysvětloval ředitel Správy majetku města Vyškov Jaroslav Hastík.

Krytý bazén je otevřený od pondělí do neděle od osmi do dvaceti hodin. Venkovní část areálu je kvůli rekonstrukci zatím stále uzavřená, změnit se to má až v září.