V plánu je mimo jiné výměna sedaček v promítacím sále, které byly důvodem stížností některých návštěvníků. „Promítání a ozvučení jsou v pohodě. Jen ty židle, to je utrpení,“ potvrdila například Kateřina Fialová.

Celkem 256 kusů pohodlných sedaček nahradí ta stávající. Kvůli pevnému hledišti tak už sál nevyužijí účastníci plesové sezóny jako tomu bylo doposud. „Plánujeme rovněž doplnění prostoru o akustické prvky tak, aby byla možná plnohodnotná projekce prostorového vícekanálového zvuku. Momentálně je totiž oproti moderním kinosálům výrazně utlumený. Sál zatraktivní rovněž LED osvětlení, což umožní úspory elektrické energie,“ doplnil Kadlec.

Návštěvníci ocení také nové projekční plátno. „Pořízení větší projekční plochy pak zajistí lepší odrazivost a obrazovou kvalitu. K novému plátnu bude nutná také výměna všech stávajících maskovacích opon, obměny se dočkají i staré jevištní opony,“ popsal ředitel vyškovského kulturního střediska.

Kino je aktuálně uzavřené. „Důvodem jsou pravidelné odstávky, kdy provádíme revize a servisní úkony na celé budově. Nezvládneme je za běžného provozu,“ informoval pracovník kina Pavel Procházka. Pro příznivce filmů je zatím připraveno alespoň promítání v areálu místní sokolovny.

Od znovuotevření čtrnáctého května do jeho předběžného uzavření sedmnáctého července navštívila kino více než tisícovka diváků. Je to o šedesát procent méně než za stejné období loňského roku. „Takto markantní pokles návštěvnosti je samozřejmě způsoben obezřetností lidí při navštěvování kulturních akcí ve vnitřních uzavřených prostorech. V této době jsme uvedli především tituly, které byly na jaře odloženy nebo zrušeny. Jsou to například komedie 3Bobule a dokument V síti,“ dodal Procházka.

Od počátku byla přijata specifická hygienická opatření – dezinfekce a rozestupy v sále. Dále se provoz upravoval dle aktuálních nařízení. „Neustále sledujeme aktuální vývoj hygienických opatření. Po zahájení běžného provozu kina jsme opět připraveni dbát na zvýšené hygienické nároky. Máme připraveny dezinfekce, ochranné pomůcky pro personál a případně i opětovné rozestupy na sále,“ doplnil pracovník kina.

Kino zahájilo v budově Sokolského domu projekce od roku 1994. Od té doby přišlo na více než čtyři tisíce filmových představení přes 316 tisíc diváků. Víceúčelový sál bývá v průběhu roku využíván k uskutečňování kulturních a společenských akcí, valných hromad, festivalů, výstav a podobně. Přísálí a vestibul kina jsou využívány především k výstavám.