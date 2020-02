Porod se obešel bez zásahu ošetřovatelů. „Je samozřejmě zvykem, že u porodů asistují veterináři pokud jsou nějaké problémy. Tele se na cestě může třeba zaseknout. To ale nebyly tyto případy. Problematické porody tvoří v zooparku jen pět procent z celkového počtu,“ sdělil Sekvenc.

Na krávy přesto dávali pozor. „Podobně jako lidé, rodí devět měsíců od početí. Je to tedy celoroční záležitost,“ uvedl zoolog.

Nejvíce si v zoo cení skotu cachena. Dvě krávy a jednoho býka přivezli před třemi lety z Německa. „Jsme jediná zoo v České republice, ve které se chovem tohoto plemene zabýváme. Je však vzácné také v celé Evropě,“ sdělila ředitelka zooparku Dagmar Nepeřená s tím, že druh z Pyrenejského poloostrova patří k nejmenším.

V zoo nemuseli telatům věnovat nějakou zvláštní pozornost. „Hned po tom, co přišla na svět, je zahnali do stájí. Jsou to odolná horská plemena a dokáží se o sebe postarat bez významnější asistence, v současnosti se jim u nás daří dobře a jsou zdravá,“ prozradil Sekvenc.

Nově narozená zvířata jsou součástí chovných skupin. „I s jejich pomocí usilujeme o další pokračování chovu, to ale pochopitelně neznamená, že do budoucna nepřijmeme nové kusy z venčí. Krev je potřeba čas od času proměňovat pro zajištění zdravé populace,“ připustila Nepeřená.

Zoopark se svým rozšiřujícím se osazenstvem láká zájemce nejen z Vyškovska. „Byli jsme tam v minulosti už několikrát k naší velké spokojenosti. Rozhodně se tam ještě vypravíme,“ uvedla třeba Zuzana Pokorná.