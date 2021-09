Slavkovští mají jako obec s rozšířenou působností techniku zajistit. Úsekové měření funguje už zhruba pět let u této silnice na příjezdu a výjezdu ze Slavkova. Řidiči tam výrazně překračovali povolenou padesátku.

Zvláště ve směru od Brna to bylo tak razantní, že to ohrožovalo místní obyvatele bydlící v již tak složité lokalitě za protihlukovými stěnami. „Podle nich již nezaznamenávají tak silné otřesy, nesnesitelný hluk a zvířený prach. V současné době se ukazuje také jako velmi dobrý preventivní nástroj v souvislosti s obchodním centrem Billa a tedy i zvýšeným pohybem chodců,“ doplnila Slámová.

Mezi částí řidičů ale vládne k podobným opatřením spíše skepse. „To už snad ví každý normální řidič že úsekové měření se instaluje né skrz bezpečnost, ale pro plnění obecní kasy pod záštitou bezpečnosti! Většinou se instalují na přehledných a takřka beznehodových místech, kde je však vysoká průjezdnost aut a tím pádem větší možnost výběru. Podle mě to fakt s bezpečností nemá nic společného,“ komentoval třeba Milan Romanovský.

Sedm set přestupků týdně

Počet aut, která překračují povolenou padesátikilometrovou rychlost, se tam ale podle Slámové dramaticky snížil. Významně ubylo i řidičů, kteří se dříve nebáli sešlápnout plyn nad sedmdesátku. Zatímco v roce 2017, což byl poslední rok po spuštění radaru, zástupci města dle svých slov evidovali zhruba sedm stovek přestupků za týden, později jich zaznamenali pouze 250. Pokuty se přitom nejčastěji týkají řidičů jedoucích rychlostí mezi pětašedesáti až sedmdesáti kilometry v hodině.

„V srpnu v roce 2015 se přitom uskutečnilo kontrolní měření před instalací samotného radaru. Tehdy se ukázalo, že více než devadesát procent řidičů nerespektuje povolenou padesátikilometrovou rychlost. Ve sledovaném týdnu dokonce projelo ulicí Československého kříže téměř sedm tisíc řidičů aut a kamionů sedmdesátikilometrovou a vyšší rychlostí,“ dodala mluvčí Slavkova u Brna.

Ve větším měřítku funguje měření v nedalekém Vyškově. Tam se také rozšiřuje do dalších ulic. Pokud úsekové měření znamená, že dostanu na konci měřeného úseku červenou, pokud jedu moc rychle, tak to myslím funguje a to i na "suverény". Ovšem nutný je nekompromisní postih za nedodržení pravidel. Pak bych souhlasil a mělo by to být i na dalších úsecích. O postihu od městského úřadu za nedodržování pravidel mám zásadní pochybnosti,“ komentoval tamní opatření třeba Vyškovan Jaroslav Vocelka.