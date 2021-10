SO 20:00 - hodová zábava v sálu kulturního domu.

SO 13:00 - předání hodového práva a průvod stárků.

SO 12:00 - krojovaná mše před kostelem svaté Barbory.

Krojované hody zahájí účastníci ve Velešovicích tento pátek ve čtyři hodiny odpoledne stavěním máje právě před budovou kulturního domu. V sobotu v poledne se pak sejdou na krojovanou mši do kostela svaté Barbory.

„Začneme nejdříve s novou vzduchotechnikou a topením. Práce zahájíme v říjnu, do sálu kvůli tomu po hodech už žádnou další akci pro letošní rok neplánujeme. Obvykle zde míváme ještě vánoční nebo adventní koncert,“ potvrdila velešovická starostka Zdeňka Šprtová.

Tradiční krojované hody budou tento víkend pro obyvatele Velešovic až do ledna příštího roku poslední příležitostí pro účast na kulturní akci v sálu místního kulturního domu. Obec totiž začne s jeho rekonstrukci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.