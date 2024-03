/PROGRAM/ Proutěné zboží, ovocná vína, přírodní kosmetika, sušené ovoce, lokální produkty, dobré jídlo i kraslice a jarní dekorace. To vše najdou zájemci od pětadvacátého do osmadvacátého března na Velikonočních trzích ve Vyškově. Zaplní Masarykovo náměstí.

Připomeňte si ve fotogalerii, jak vypadaly Velikonoční trhy ve Vyškově minulý rok. Vystoupily dětí ze základních a mateřských škol i další hosté. | Foto: se souhlasem Marie Nezbedové

„Ve spolupráci s Místní akční skupinou Vyškovsko bude v úterý šestadvacátého března jako součást trhů ukázka lidových řemesel s košíkářem, sedlářem i tkadlenou a mezigenerační velikonoční dílna,“ informovala vedoucí Turistického informačního centra (TIC) a koordinátorka trhů Michaela Štěrbová.

V pondělí pětadvacátého a ve středu sedmadvacátého března bude navíc otevřená také vyhlídka na radniční věži. Po oba dny si lidé užijí výhled od patnácti do sedmnácti hodin.

Program Velikonočních trhů ve Vyškově. Pro zvětšení rozklikněte. Zdroj: Město Vyškov

Osmadvacátého března bude v nabídce stánkařů také zelené pivo. „Součástí čtvrtečního programu bude i ukázka výroby slámou zdobených kraslic s Aloisem Slezáčkem v infocentru od devíti do dvanácti a od třinácti do sedmnácti hodin,“ doplnila Štěrbová.

Připomněla, že hudební část programu nabídne každý den trhů v pět odpoledne jeden koncert. „Hned v pondělí přivítáme multižánrové brněnské uskupení The People, v úterý pak zahrají rockeři z No Limit. Středeční program bude na tradičnější notu a vystoupí mladá cimbálová muzika Vojara a na poslední den trhů je připravená domácí folk-rocková parta jménem Koňaboj,“ vyjmenovala ředitelka Městského kulturního střediska Vyškov Viera Maňásková.

Jako zpestření si vyškovské infocentrum připravilo od pětadvacátého března do pátého dubna i speciální výstavu velikonočních kraslic, do které se může zapojit každý zájemce.

„Do dvacátého března stačí do TIC donést vyfouknuté vajíčko nazdobené oblíbenou tradiční i neobvyklou technikou a my ho zařadíme do výstavy. Je úplně jedno, jestli autorovi bude pět nebo osmdesát let, chceme ukázat různorodost dekorací a radost z výroby,“ dodala Štěrbová.