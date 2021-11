Z Brna do Blanska nebo opačným směrem se cestující vlakem od 12. prosince nedostanou. V úseku začne roční výluka kvůli rekonstrukci železniční trati. Místo vlaků bude jezdit náhradní autobusová doprava. Zástupci firmy Kordis, která je koordinátorem hromadné dopravy na jihu Moravy, ve čtvrtek přiblížili, jak často a na jaké trase autobusy pojedou.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Drahomír Stulír

Základ bude tvořit podle ředitele Kordisu Jiřího Horského linka xS2B. Autobus pojede z blanenské Svitavské ulice, přes železniční stanici Blansko do Brna, kde skončí na autobusovém nádraží Benešova. „Doplní ji linka z Blanska do brněnského Králova Pole a pro cestující z Moravského krasu prodloužíme linku 233, která běžně končila na blanenském autobusovém nádraží až do Králova Pole," zmínil.